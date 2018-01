Za dôležité kritérium pre štúdium v zahraničí označujú prestíž školy

Naopak, od štúdia za hranicami Slovenska odrádza mladých ľudí najmä finančná náročnosť.

Bratislava 18. januára (TASR) - Prestíž školy a možnosť študovať vytúžený odbor, sú najčastejšie kritériá, ktoré uviedli mladí ľudia zo Slovenska, ktorí študujú v zahraničí, pri otázke, prečo sa rozhodli študovať za hranicami Slovenska. Vyplýva to z výsledkov prieskumu programu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Slovak Professionals Abroad Program.



"Najdôležitejšie kritériá pre mladých pri výbere školy v zahraničí sú ponuka študijných odborov a prestíž školy, výška školného a životných nákladov sú až na nižších miestach," uviedla riaditeľka programu Slovak Professionals Abroad Program Jana Trnovská. Ponuka študijných odborov bola pre viac ako dve tretiny respondentov najdôležitejším kritériom. Výška školného bola dôležitá pre polovicu opýtaných. "Je to prirodzené. Rozhodnutie odísť nie je jednoduché, nie je len o zbalení si kufra a kúpení lístka. Ovplyvní to celý život. Chcete preto za to získať to najlepšie a najkvalitnejšie, čo sa dá," poznamenala Trnovská.



Naopak, od štúdia za hranicami Slovenska odrádza mladých ľudí najmä finančná náročnosť. Viacerí študenti uviedli, že negatívne tiež vnímajú vzdialenosť od domova.



Členovia Slovak Professionals Abroad Program počas novembra 2017 oslovili formou online dotazníka študentov zo Slovenska, ktorí aktuálne študujú v zahraničí alebo absolventov zahraničných univerzít, ktorí sú maximálne tri roky po skončení štúdia na zahraničnej vysokej škole. Na prieskume sa zúčastnilo 101 študentov.