Za dvojnásobnú brutálnu vraždu opäť súdia Romana Ch.

Bratislava 27. marca (TASR) - Za prísnych bezpečnostných opatrení sa v utorok na Najvyššom súde (NS) SR začalo verejné zasadnutie s obžalovaným Romanom Ch. v kauze brutálnej vraždy jeho sesternice Ivany Krčulovej a jeho tety Ivety Čubňovej, ktorá sa odohrala v novembri 2009 v katastri obce Kotešová – Oblazov.



Trojčlenný senát NS SR sa zaoberá dovolaním obžalovaného, ktorého do súdnej miestnosti eskortovali kukláči. Romana Ch. za dvojnásobnú brutálnu vraždu odsúdil v roku 2012 najprv Okresný súd v Žiline na doživotný trest odňatia slobody, ktorý si mal odpykať v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Obžalovaný sa odvolal na Krajský súd v Žiline, ten však odvolanie v auguste toho istého roku zamietol a trest prvostupňového súdu potvrdil. Na Okresnom súde v Žiline Roman Ch. čítal svoju 120-stranovú záverečnú reč rekordných 17 hodín.



Roman Ch. tvrdí, že je nevinný a namieta zaujatosť sudcu na to, že mu na vlastné náklady nebolo napríklad pripustené vypracovať znalecké posudky na hodnovernosť výpovede kľúčového svedka, na grafológiu a podobne. Žiadal príkladom aj vylúčenie médií zo súdnej sieni. Médiá podľa neho viedli voči nemu tvrdú mediálnu kampaň. Namieta mimo iného, že bol údajne neoprávnene predvedený na políciu a že príslušníci polície nezákonne vstúpili do jeho domu.



Pojednávanie na prvostupňovom súde v roku 2012 trvalo približne rok. Obžalovaný bol vo svojom okolí pokladaný za problematického mladíka, ktorý bol bez zamestnania, kradol a holdoval alkoholu.



Obžalovaný muž podľa polície a obžaloby prokuratúry v noci z 28. na 29. novembra 2009 v rodinnom dome vo Svederníku najskôr brutálnym spôsobom zavraždil 43-ročnú ženu a po tom fyzicky napadol a škrtil jej dcéru. Obdive ženy mal postupne naložiť do dvoch áut a tie potopiť vo vodnom kanáli rieky Váh v katastri obce Kotešová - Oblazov. Autá s telami zavraždených žien našla žilinská polícia krátko po oznámení ich nezvestnosti, a to v decembri 2009. Dôvodom dvojnásobnej vraždy, ku ktorej sa Roman Ch. nepriznal, mal byť podľa polície majetkový prospech. V minulosti bol súdený za majetkovú trestnú činnosť.