Za ľudí vyzýva, aby kandidátov na sudcov ÚS volili v otvorenej voľbe

Bratislava 15. augusta (TASR) – Vznikajúca strana Za ľudí vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby chýbajúcich kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR volili v otvorenej voľbe. Podľa lídra strany a bývalého prezidenta Andreja Kisku tak bude jasne vidieť, kto čo robí a kto za koho hlasuje. Zároveň vyzval záujemcov, aby opätovne kandidovali, a inštitúcie, aby znova dávali návrhy na kandidátov.



Kiska vo štvrtok na tlačovej konferencii uviedol, že 12 rokov sa vedelo o voľbe nových sudcov ÚS, no napriek tomu sa nenašla politická zhoda a ochota navoliť dostatočný počet kandidátov. "Mnohí kandidáti sú už z toho unavení a nechcú ísť opäť do toho. Chcem ich však poprosiť, i organizácie, ktoré môžu dávať návrhy, aby tak spravili. ÚS je jednou z našich najdôležitejších inštitúcií v krajine," povedal.



Predstaviteľka vznikajúcej strany Za ľudí a nezaradená poslankyňa parlamentu Veronika Remišová tvrdí, že súčasná vládna koalícia marila voľbu kandidátov na sudcov ÚS. "Pre chýbajúcich sudcov sa na ÚS hromadia podania, ktoré ležia na stole. Nikto sa nimi nezaoberá a neustále pribúdajú," skonštatovala s tým, že takáto situácia vážne poškodzuje práva občanov.



V parlamente podľa jej slov ostáva zvoliť ešte štyroch kandidátov na ústavných sudcov, doteraz sa však prihlásili len dvaja kandidáti. "Ja im ľudsky rozumiem, že sa na takejto nedôstojnej a spolitizovanej voľbe nechcú zúčastňovať. Napriek tomu by som chcela požiadať aj profesijné organizácie, aby boj nevzdávali," uviedla. Ako tvrdí, je kľúčové, aby ÚS bol obsadený čestnými a schopnými odborníkmi.



Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu (14. 8.) uviedla, že očakáva, že parlament na septembrovej schôdzi zvolí všetkých chýbajúcich kandidátov. Potom mieni okamžite konať, aby bol ÚS SR čo najskôr plne funkčný. Parlament doteraz zvolil 14 kandidátov. Do plného počtu 18 teda chýbajú ešte štyria.