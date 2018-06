Za najúčinnejšiu prevenciu proti osýpkam sa považuje očkovanie

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku.

Bratislava 4. júna (TASR) - Najúčinnejšou prevenciou proti osýpkam je podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR očkovanie. V súčasnosti sa na Slovensku používa trivalentná vakcína proti osýpkam, rubeole a mumpsu. "Očkovanie MMR vakcínou je v prevencii osýpok vysoko účinné. Dve dávky MMR vakcíny zabezpečia približne 97-percentnú účinnosť, jedna vakcína približne 93-percentnú účinnosť v prevencii osýpok," uviedla Daša Račková z ÚVZ SR.



Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Pravidelné povinné očkovanie detí sa vykonáva podľa aktuálneho očkovacieho kalendára. "Prvá dávka očkovacej látky sa podáva v 15. až 18. mesiaci veku dieťaťa, druhá dávka v 11. roku života," priblížila Račková.



Ochorenie patrí podľa jej slov k najnákazlivejším prenosným ochoreniam. Rýchlo sa šíri vzduchom - kvapôčkovou infekciou a infekčným aerosolom vznikajúcim pri kašli a kýchaní. Zriedkavo dochádza k prenosu aj nepriamo – predmetmi a rukami kontaminovanými výlučkami horných dýchacích ciest alebo spojovky. "Vstupnou bránou sú horné dýchacie cesty a spojovky. Inkubačný čas je osem až 15 dní, priemerne desať dní. Je to čas, ktorý uplynie od nakazenia sa po objavenie sa prvých príznakov ochorenia," ozrejmila Račková.



Ochorenie u detí prebieha typicky s trojdňovým počiatočným štádiom, ktoré je charakterizované horúčkou, nádchou, kašľom, zápalom spojiviek a svetloplachosťou. V tomto štádiu bývajú na sliznici v ústnej dutine v oblasti stoličiek belavé škvrny so začervenaným okolím, tzv. Koplikove škvrny. Na štvrtý až piaty deň sa objavuje splývavá vyrážka. Začína na záhlaví a šíri sa na tvár, krk, brucho a končatiny. Pretrváva asi tri dni. Pri nekomplikovanom priebehu ochorenie trvá desať až 14 dní. Ochorenie má najzávažnejší priebeh u detí do troch rokov a dospelých. Imunita po prekonaní osýpok je celoživotná.



"Aby sme znížili riziko nákazy osýpkami, je potrebná rýchla detekcia a okamžité hlásenie ochorenia vrátane hlásenia do medzinárodných sietí, hospitalizácia na infekčnom oddelení, odber biologického materiálu na dôkaz infekcie. Očkovanie vnímavých osôb v ohnisku nákazy, kde sa vakcína podáva od šiestich mesiacov veku. Mladším deťom sa aplikuje normálny ľudský gamaglobulín. Zvýšený zdravotný dozor v kolektívnych zariadeniach po dobu 21 dní od vyradenia chorého," zhrnula Račková.



V Michalovskom okrese evidujú aktuálne 20 podozrivých prípadov osýpok, šesť z nich bolo laboratórne potvrdených.