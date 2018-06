Za slušné Slovensko demonštrovali tisíce ľudí, vláda dostala päťku

Pochod začal pred Úradom vlády SR, demonštranti sa odtiaľ pokojne v sprievode polície presunuli na Námestie SNP.

Bratislava 22. júna (TASR) - Ľudia na Slovensku dokázali, že im to nie je jedno, dokázali, že sa neboja zastrašovania a vyhrážania a zo Slovenska chcú slušnú krajinu. Tieto slová zneli z pódia na bratislavskom Námestí SNP, kde sa uskutočnila v poradí ôsma demonštrácia Za slušné Slovensko. Súčasnej vláde krátko pred odovzdávaním vysvedčení vystavili nespokojní ľudia nedostatočnú.



Tisícky ľudí vyšli do ulíc hlavného mesta štyri mesiace po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pochod začal pred Úradom vlády SR, demonštranti sa odtiaľ pokojne v sprievode polície presunuli na Námestie SNP. Medzi demonštrantmi sa objavili transparenty ako "Fico je zlo", "Naši farmári - chlieb náš každodenný", "Študenti nepoľavia", "Zem plače", "Najprv Trošková, potom Rošková. Čo bude ďalej?"



"Tvrdia nám, že situácia je upokojená a stabilizovaná. Ale my sa nevzdávame a budeme bojovať ďalej spoločne za slušné a spravodlivé Slovensko. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa môže hanbiť. Tvári sa ako poľnohospodár, ktorý sadí zemiaky, ale keď prídu skutoční poľnohospodári do Bratislavy, ani sa s nimi nestretne. Čas si našli prezident Andrej Kiska aj predseda NR SR Andrej Danko (SNS), ale vláda je ticho," odkázali z pódia organizátori protestu Karolína Farská a Juraj Šeliga.



Formou listu sa demonštrantom prihovorila aj sestra zavraždeného novinára Jána Kuciaka Mária, ktorý prečítala herečka Petra Polnišová. "Brutálne ich popravili v ich dome len preto, lebo Janko odhaľoval, čo sa v tejto krajine deje. Nerobil to len pre seba. Pre nás všetkých chcel krajinu, kde spravodlivosť bude platiť rovnako pre obyčajných ľudí aj pre špičky politických strán. Musíme pre nich niečo urobiť, sme im to dlžní," uviedla.



Na pódium opäť prišli známi herci, za ktorých sa prihovoril Martin Huba. "V poslednom čase sa objavuje otázka, či tieto stretnutia majú zmysel, či nie sú umelo dotované. Prišli sme, lebo túžime po slušnosti. A človek túži vtedy, ak niečo nemá. Nie vždy je dôležité, aby tu bolo 50.000 či 60.000 ľudí. Aj keby sme tu mali byť piati, tak s vedomím, že sme spoločenstvom, ktoré drží kontinuitu túžby po slušnosti. Ulica začne vládnuť vtedy, ak nevládnu tí, ktorí vládnuť majú, a to slušne," odkázal.



Demonštrantov prišli podporiť aj protestujúci farmári, priamo na Námestí SNP zaparkovali tri traktory. V emotívnych prejavoch vyjadrovali nespokojnosť so svojou situáciou a s nečinnosťou vlády. Na druhej strane ďakovali Bratislavčanom, ako ich v meste prijali, a ako sa o nich počas protestu na Tyršovom nábreží starali.



Organizátori už skôr uviedli, že napriek štyrom mesiacom od spomínanej vraždy do dnešného dňa nie je známe meno vraha ani objednávateľov. "Miesto toho vieme, že pri vyšetrovaní tejto vraždy od prvého dňa prišlo k viacerým pochybeniam," napísali.



Práve v piatok zároveň uplynuli aj tri mesiace od vymenovania vlády Petra Pellegriniho. "Za ten čas neprišlo k žiadnej zásadnej zmene alebo vôbec k snahe o túto zmenu. Nevideli sme a nevidíme žiadny signál toho, že vláda chce obnoviť dôveru ľudí v štátnu moc. Nominácia ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) a následná zmena policajného prezidenta za človeka, ktorý bol blízkym spolupracovníkom Roberta Kaliňáka (Smer-SD), nie je snahou o obnovenie dôvery ľudí v štátnu moc," uviedli organizátori.



Podľa nich každý deň vyplávajú na povrch nové kauzy. "Sme svedkami podnikateľského talentu mnohých politikov, ktorí extrémne lacno nakupujú a draho predávajú. Dozvedeli sme sa o tom, ako sa vo veľkom skartovalo na ministerstve vnútra. Situácia v RTVS, ktorá viedla k odchodu novinárov, je výsledkom snahy o ovládnutie verejnoprávnych médií. Tejto snahe sa musíme nahlas postaviť," apelovali.



Nepáči sa im tiež, že dodnes nevideli žiadnu pomoc farmárom, ktorých stále obťažujú organizované mafiánske skupiny. "Prokurátor (Vasiľ Špirko, pozn. TASR), ktorý poukázal na podozrivé tendre a podal trestné oznámenie, stihol byť disciplinárne stíhaný, kým bývalí ministri vnútra a dopravy neboli ani len vypovedať," tvrdia. Politikom pred letnými prázdninami chceli preto povedať, že nikam neodchádzajú a budú bojovať o slušné a spravodlivé Slovensko.



Polícia: Protest v centre Bratislavy bol pokojný, žiadny incident sa nevyskytol



Piatkové protestné zhromaždenie v Bratislave bolo pokojné, bez prípadov narušenia verejného poriadku. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) Lucia Mihalíková.



"Policajti neboli nútení vykonať žiadny služobný zákrok, zhromaždenie si vyžiadalo iba avizované obmedzenia v osobnej a mestskej hromadnej doprave,“ dodala hovorkyňa.