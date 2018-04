Za slušné Slovensko: Kroky Gašpara budeme do poslednej chvíle sledovať

PREČÍTAJTE SI AJ: Gašpar končí vo funkcii policajného prezidenta k 31. máju

Bratislava 17. apríla (TASR) - Iniciatíva Za slušné Slovensko tvrdí, že v súčasnej situácii je nepochopiteľné, že policajný prezident Tibor Gašpar skončí vo svojej funkcii až o šesť týždňov. V tlačovej správy, pod ktorou sú podpísaní Juraj Šeliga, Ján Gálik, Karolína Farská a Martina Strmeňová uviedli, že kroky Gašpara budú do poslednej chvíle veľmi pozorne sledovať.skonštatovali. Zároveň veria, že tisícky slušných policajtov budú mať nového policajného prezidenta, o ktorom verejnosť nebude mať akékoľvek pochybnosti.Iniciatíva od nového policajného prezidenta, ako aj ministra vnútra očakáva, že to budú slobodní ľudia, ktorí nie sú vazalmi strany Smer-SD a budú konať vždy len v prospech a v záujme občanov uviedli členovia iniciatívy s tým, že budú sledovať všetky legislatívne návrhy, ktoré súvisia so zmenou voľby policajného prezidenta, vedenia polície a nezávislosti policajnej inšpekcie.vyhlásili členovia iniciatívy. Zároveň doplnili, že o konaní občianskych aktivít v tomto týždni budú informovať v stredu (18.4.) po dohode s organizátormi z celého Slovenska.Policajný prezident Tibor Gašpar skončí vo funkcii k 31. máju. Oznámil to predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý je po odchode Tomáša Druckera poverený dočasným vedením ministerstva vnútra. Na odchode sa s Gašparom dohodli v záujme upokojenia situácie.