Za slušné Slovensko podporuje kandidátov Valla, Hattasa a Fiabáneho

Bratislava 2. júla (TASR) – Iniciatíva Za slušné Slovensko vyjadrila podporu v jesenných komunálnych voľbách kandidátovi na primátora Bratislavy Matúšovi Vallovi, kandidátovi na primátora Nitry Marekovi Hattasovi a kandidátovi na primátora Žiliny Petrovi Fiabánemu. Vysvetľuje to tým, že títo kandidáti sa prihlásili k ich vízii Slušné mestá a obce Slovenska, sú transparentní a volajú po tom, aby občania aj po voľbách mohli participovať na správe veci verejných.



Zástupcovia iniciatívy deklarujú, že naďalej ostávajú občianskou iniciatívou a že do politiky nevstúpili. Uvedomujú si však, že môže prísť časť kritiky za to, že niekoho podporia. "My však len hovoríme, títo ľudia sa hlásia k vízii Slušné mestá a obce Slovenska a spĺňajú tie podmienky. Ak chceme zmenu v krajine a voláme po slušnom i spravodlivom Slovensku, tak cítime povinnosť povedať ľuďom, ako to vidíme my," uviedol člen iniciatívy Juraj Šeliga. Podporiť chcú aj ďalších nezávislých kandidátov na poslancov zastupiteľstiev či na primátorov a starostov v obciach a mestách Slovenska, ktorí sa budú hlásiť k vízii a ktorých si vyberú.



"Musí mať ohlásenú kandidatúru ako nezávislý kandidát, musí sa hlásiť k vízii Slušné mestá a obce Slovenska a musia ho poznať jednotliví koordinátori, ktorí robili zhromaždenia Za slušné Slovensko. Takto chceme ukázať ľuďom, že politika nie je niečo zlé a ak chceme zmenu v krajine, musíme začať od seba a angažovať sa," vymenoval podmienky podpory kandidátov Šeliga.



Základom ich vízie je, že politika musí byť službou a účasť občana na moci nemôže končiť len voľbami. Ktokoľvek kto kandiduje do orgánov samosprávy obcí a miest sa musí podľa iniciatívy hlásiť k tomu, že občania majú právo byť účastní na správe vecí verejných. "Naša vízia je veľmi konkrétna. Jedna z vecí, ktorá je relatívnou novinkou na Slovensku, je to, že kandidáti, ktorí sa chcú prihlásiť k tejto vízii a chcú podporu iniciatívy Za slušné Slovensko, musia po svojom zvolení raz za dva mesiace usporiadať minimálne 90-minutové stretnutie s občanmi," priblížil. Nosnou časťou vízie je volanie po transparentnosti, aby bolo všetko verejne prístupné a ľudia vedeli, čo sa okolo nich deje.



Zástupcovia iniciatívy Za slušné Slovensko avizujú, že počas leta budú chodiť po celom Slovensku a organizovať diskusie či zapájať sa do už existujúcich občianskych projektov. "Budeme vyzývať všetkých čestných ľudí, aby začali zvažovať svoje prípadné kandidatúry na poslancov zastupiteľstiev alebo primátorov i starostov miest a obcí Slovenska," poznamenala členka iniciatívy Karolína Farská.