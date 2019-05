Začal sa proces s Pavlom R. a bosmi podsvetia

Posledných troch obžalovaných Mikuláša Č., Róberta L. a Miloša K. na proces eskortovali kukláči.

Bratislava 23. mája (TASR) - Za prísnych bezpečnostných opatrení sa začal vo štvrtok v bratislavskej väznici proces s bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom R., ktorý je obžalovaný v prípade prípravy vraždy svojej spoločníčky Silvie Volzovej. Spoluobžalovanými sú v kauze aj bos sýkorovcov Róbert L. alias Kýbel, banskobystrický bos Mikuláš Č. a jeho bývalý komplic Miloš K.



Posledných troch obžalovaných Mikuláša Č., Róberta L. a Miloša K. na proces eskortovali kukláči. Na úvod pojednávania ako prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) Bratislava, tak aj všetci štyri obžalovaní odmietli uzavrieť dohodu o vine a treste. "Nemôžem uzatvoriť dohodu kvôli niečomu, čo sa nikdy nestalo," vyhlásil Róbert L., ktorý si v súčasnosti odpykáva za viacero mafiánskych vrážd doživotný trest odňatia slobody. Takmer zhodne zareagoval aj exminister Pavol R.



Proces sa koná v bratislavskej väznici - Ústave na výkon väzby (ÚVV) a Ústave na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS). Predsedom senátu Okresného súdu (OS) Bratislava II je sudca Pavol Juhás, vec dozoruje prokurátor KP Bratislava Michal Šúrek.



Róbert L. a Pavol R. naďalej trvajú na svojej nevine. Ich obhajca Marek Para tvrdí, že nie oni majú dokazovať svoju nevinu, ale prokurátor má bez akýchkoľvek pochybností preukázať ich vinu.



Podľa medializovaných informácií začala polícia prípad riešiť na základe výpovede na doživotie odsúdeného Mikuláša Č. Práve on mal vypovedať, že si Pavol R. v slovenskom podsvetí na jeseň roku 1997 objednal vraždu Volzovej, a to za odmenu 20 až 40 miliónov korún slovenských. Verziu potvrdil aj jeho bývalý komplic Miloš K.



Kýbel, ktorý je rovnako odsúdený na doživotie, ich tvrdenia v minulosti poprel. Pavol R. výpoveď označil za výmysel. Ešte pred prevalením kauzy tvrdil, že s černákovcami sa kontaktoval preto, aby si u nich overil, či si práve Volzová neobjednala jeho likvidáciu.



Pavol R. je v tejto kauze stíhaný na slobode. Nedávno o tom rozhodol Krajský súd (KS) v Bratislave. Šúrek podal obžalobu koncom minulého roka. Dva razy sa neúspešne pokúšal, aby bol Pavol R. vo veci stíhaný väzobne.



Ide o prvý prípad v histórii Slovenska, keď pred súdom stojí bývalý člen vlády obžalovaný z pokusu o vraždu. V minulosti slovenské súdy pojednávali a aj pojednávajú v kauzách viacerých exministrov, no nie v takej závažnej trestnej veci.



Pavol R. zároveň spolu s podnikateľom Marianom K., obvineným z objednávky vraždy novinára J. Kuciaka, čelí obvineniu v kauze televíznych zmeniek.