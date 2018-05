Začal sa proces s poslancom ĽSNS obžalovaným z extrémizmu

Proces prebieha za prísnych bezpečnostných opatrení, areál súdu strážia desiatky policajtov.

Bratislava 24. mája (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku sa v štvrtok dopoludnia začalo pojednávanie s poslancom Národnej rady SR Stanislavom M., ktorý je obžalovaný z extrémizmu. Proces prebieha za prísnych bezpečnostných opatrení, areál súdu strážia desiatky policajtov.



ŠTS sa kauzou zaoberá opätovne, keď vo februári obžalobu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry odmietol pre procesné chyby. Pojednávanie je naplánované na tri dni a bude pokračovať 6. a 14. júna. V prvý deň sú na programe výsluchy poškodených a čítanie výpovedí svedkov. Na pojednávaní sú prítomní viacerí poslaneckí kolegovia a spolustraníci obžalovaného, a tiež samotný predseda ĽSNS Marian Kotleba. Tí neodpovedali na otázky médií, prečo sú zároveň podpísaní na prezenčnej listine v Národnej rade SR.



Prokurátor pri prednese obžaloby skonštatoval, že poslanec sa v januári 2017 podieľal na vyhotovení textového dokumentu s urážlivým obsahom, ktorý zverejnil ako status na sociálnej sieti. V ňom kritizoval udelenie štátnych vyznamenaní prezidentom SR Andrejom Kiskom pri príležitosti 24. výročia vzniku SR osobám so židovským pôvodom alebo sa hlásiacim k tomuto vierovyznaniu.



Podľa obžaloby tým tieto osoby znevážil a dopustil sa ich hanobenia pre ich domnelú príslušnosť k rase alebo pre ich náboženské presvedčenie. Trestného činu sa pritom dopustil ako verejný činiteľ.



Obe strany v úvode uviedli, že nechcú uzavrieť dohodu o vine a treste. Obžalovaný vyhlásil, že je nevinný a využil svoje právo nevypovedať. Obhajcovia deklarovali, že nesúhlasia s obžalobou, popierajú, že by obžalovaný skutok spáchal a skutok, ktorý sa mu kladie za vinu, nie je podľa nich trestným činom.



Poškodenými sú Eva Mosnáková, Ivan Kamenec a medzičasom zosnulý Juraj Herz, ktorí si pred súdom neuplatnili nárok na náhradu škody. Mosnáková pred súdom uviedla, že proces nepovažuje len za spor medzi poslancom a ňou. Ako mladé dievča totiž prežila holokaust a sedem mesiacov sa skrývala u ľudí, ktorí riskovali veľa, aby ju zachránili. Jeden z nich sa stal jej manželom, ktorý ju sprevádzal životom 50 rokov do jeho smrti.



„Z toho je vidieť, že pán Stanislav M. o mne nič nevedel, jemu stačilo, že ma obvinil z národnosti. To je čistý extrémizmus, dnes antisemitizmus, pre ktorý som trpela za fašistického štátu,“ povedala súdu 89-ročná obeť holokaustu. „Preto sa rozhorčujem, lebo je viac ako 70 rokov po vojne a nie je prípustné, aby poslanec nášho parlamentu a navyše učiteľ mal výroky podobné, ako mali fašisti, ktorí nás vraždili za vojny,“ doplnila.



Samotné konštatovanie, že je židovského pôvodu, Mosnákovú neuráža, reagovala na otázku obhajoby. „Je však rozdiel, keď niekto skonštatuje, že som židovka, a keď to niekto povie v kontexte, že prezident Kiska sa zbláznil, keď vyznamenal Mosnákovú. Tak to je trošku rozdiel,“ vysvetlila.



Historika Slovenskej akadémie vied (SAV) Ivana Kamenca prekvapil dôvod nesúhlasu obžalovaného s udelením štátnych vyznamenaní. „Dotkol sa môjho pôvodu a nielen môjho pôvodu. Naposledy to bolo vytýkané pred 75 rokmi mojim rodičom. Ja som nemohol chodiť do školy a bol sme v bunkri. Neviem, či si pán Stanislav M. ako poslanec a učiteľ tieto veci uvedomuje. Podľa mňa nie,“ uviedol Kamenec.



Historik kritizoval, že poslanec sa štylizuje do úlohy znalca histórie a používa silné vyhlásenia, ktoré rozoštvávajú ľudí a spoločnosť. „Keď sa v demokratickej republike vytýka niekoho pôvod, svedčí to o dvoch veciach. Buď ten, kto to hovorí prejavuje svoju nenávisť a xenofóbiu voči spoluobčanom, alebo je s prepáčením hlúpy,“ opísal ako status obžalovaného zarezonoval v židovskej komunite.



„Keď občan a navyše poslanec označí prezidenta za možného blázna, lebo udelí vyznamenanie osobám židovského pôvodu, ja to považujem za nadávanie,“ odpovedal Kamenec na otázku obhajoby, prečo považuje status poslanca za nadávanie. Výrok poslanca sa ho dotkol. „Neviem, či si to uvedomuje alebo nie, ale poškodzuje Slovensko, hoci prisahal v parlamente na Ústavu SR. To sa ma dotklo,“ odkázal mu tiež.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal obžalobu na Stanislava M. v januári tohto roka. Polícia poslanca obvinila zo zločinu výroby extrémistických materiálov, zločinu rozširovania extrémistických materiálov a prečinu hanobenia, národa, rasy a presvedčenia.