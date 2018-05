G. Matečná čelí odvolávaniu, začala sa mimoriadna schôdza NR SR

L.Sólymos: Opozícia chce odvolávaním G. Matečnej vytĺcť politický kapitál

Nicholsonová: Ministerstvo podporovalo okrem talianskej aj albánsku mafiu

Na snímke podpredsedníčka NRSR Lucia Ďuriš-Nicholsonová (SaS) počas mimoriadnej schôdze Národnej rady SR 24. mája 2018 v Bratislave. Vyslovenie nedôvery ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej (nom. SNS) je jediným bodom mimoriadnej schôdze NRSR, ktorú vo štvrtok otvoril predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 24. mája (TASR) - Vyslovenie nedôvery ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej (nom. SNS) je jediným bodom mimoriadnej schôdze Národnej rady SR, ktorú vo štvrtok otvoril predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Rokovanie iniciovali 44 podpismi opozičné strany SaS, OĽaNO a Sme rodina.Trojica strán o Matečnej tvrdí, že zaviedla nekalé praktiky do prerozdeľovania finančných prostriedkov určených pre Slovensko v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Zároveň jej vyčítajú, že ešte ako generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu (SPF) zaviedla podvodné praktiky, o čom. V neposlednom rade je v dôvodovej správe tvrdenie, že Matečná pokračuje v nekalých praktikách aj ako ministerka a zastupuje skôr oligarchov ako skutočných roľníkov, pričom svojím konaním ohrozuje budúce zdroje pre Slovensko na regionálny rozvoj.Podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) zhrnula, že Matečná je zodpovedná za subvenčné podvody, na základe ktorých boli poskytnuté agrodotácie na vybetónované plochy, za neoprávnené vyplácanie platieb na cudzie pozemky, za poskytovanie dotácií výpalníkom a rôznym organizovaným skupinám, za likvidáciu viacerých samostatne hospodáriacich roľníkov, za to, že podporovala podvodné praktiky ešte aj ako šéfka SPF a napokon nesie plnú vinu za krízu v agrorezorte, lebo je neoddeliteľnou súčasťou agrochobotnice.avizovala s dôvetkom, že opozícia bude žiadať aj vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti za všetky kauzy.Predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová zdôraznila, že pôda je základným zdrojom našej krajiny.myslí si.Líder Sme rodina Boris Kollár tvrdí, že sú štandardní politici, ktorí pracujú pre seba a svojich vyvolených a na obyčajných ľudí kašlú.podčiarkol a doplnil, že ak to chceme zmeniť, títo ľudia musia konečne niesť trestnoprávnu zodpovednosť.Vláda s odvolaním Matečnej nesúhlasí a návrh opozičných poslancov vníma ako vytĺkanie politického kapitálu. Matečná podľa názoru kabinetu od roku 2016 vykonala množstvo konkrétnych systémových opatrení v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva, ale aj lesníctva a rozvoja vidieka. Medzi najdôležitejšie patrí zvýšenie transparentnosti ministerstva a jeho rezortných organizácií, zverejňovanie informácií nad rámec zákona, ďalej novela zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy, jej zásluhou sa posilnilo postavenie poľnohospodárov na európskej úrovni. Počas polročného predsedníctva v Rade EÚ v roku 2016 sa podarilo do pracovného programu Európskej komisie zaradiť tému boja proti nekalým obchodným praktikám a otvorenie témy dvojakej kvality potravín.V prípade navrhovateľmi prezentovaných a medializovaných problémov jednotlivých farmárov, najmä na východe Slovenska, ide podľa vlády často o súkromné majetkovo-právne spory a vyhrotené konflikty, ktorých riešenie nemá rezort pôdohospodárstva vo svojej kompetencii.dodala vláda.Návrh opozície na vyslovenie nedôvery ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej (nom. SNS) je len vytĺkaním politického kapitálu. Uviedol to minister životného prostredia a podpredseda vlády László Sólymos (Most-Híd). Ten prečítal stanovisko vlády k návrhu na odvolanie Matečnej. V pléne však ešte pred jeho vystúpením bol prítomný aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).Vláda je presvedčená, že Matečná vykonala množstvo systémových opatrení.uviedol Sólymos s tým, že sa zaslúžila aj o podporu projektu domácich potravín, spustenie projektu na podporu lokálnych potravín, či naštartovanie čerpania eurofondov.Pripomenul aj odškodnenie ovocinárov, ktorých zasiahli mrazy, zvýšenie podpory chovu sladkovodných rýb, ako aj rozšírenie podpory pre včelárov.uviedol Sólymos.Agrorezort tiež podľa jeho slov bude súčinný pri vyšetrovaní prípadov.dodal Sólymos.Do rozpravy sa prihlásilo písomne 10 poslancov, následne sa budú môcť prihlásiť ešte ústne. Poslanci si zároveň odhlasovali aj rokovanie po 19. hodine. Očakáva sa, že prevažne budú v pléne diskutovať opoziční poslanci.Bratislava 24. mája (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva podporovalo cez agrodotácie okrem talianskej mafie aj ich spolupodnikateľov z albánskej mafie. Tri firmy, v ktorých pôsobila albánska mafia, dostali podľa podpredsedníčky Národnej rady (NR) SR Lucie Ďuriš Nicholsonovej (SaS) za posledných osem rokov na dotáciách vyše 20 miliónov eur.Ďuriš Nicholsonová to zdôraznila počas mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej sa opozícia pokúša odvolať ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú (nominantka SNS).uviedla Ďuriš Nicholsonová.Z dokumentov z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) podľa poslankyne vyplýva, že tieto firmy opakovane nadhodnocovali svoje žiadosti. Kontroly napríklad ukázali, že nesedel deklarovaný počet zvierat, na ktoré žiadali podporu, alebo bola nadnesená výmera pôdydoplnila Ďuriš Nicholsonová.V prípade albánskej mafie je podľa jej slov obzvlášť zarážajúce, že sa nakoniec dostali aj k takým dotáciám, ktoré im PPA najskôr odmietla vyplatiť.opísala Ďuriš Nicholsonová. 