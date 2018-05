Začali sa prijímacie pohovory na stredné školy a osemročné gymnáziá

Podľa rezortu školstva najväčší záujem medzi deviatakmi je o gymnáziá a stredné odborné školy bez prívlastku. Nasledujú obchodné akadémie, stredné zdravotnícke školy a stredné priemyselné školy.

Bratislava 14. mája (TASR) – Pre deviatakov sa v pondelok začalo prvé kolo prijímacích pohovorov na stredné školy. Okrem toho sa počas pondelka rozhoduje aj o tom, ktorí štvrtáci zo základných škôl budú prijatí na osemročné gymnáziá.



Druhý termín pre bežné stredné školy je vo štvrtok 17. mája. Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť na svojej výveske do troch dní odo dňa konania druhého termínu. V aktuálnom školskom roku je na základných školách a špeciálnych základných školách približne 39.000 deviatakov. Podľa rezortu školstva najväčší záujem medzi deviatakmi je o gymnáziá a stredné odborné školy bez prívlastku. Nasledujú obchodné akadémie, stredné zdravotnícke školy a stredné priemyselné školy.



"Celkovo stredné školy nahlásili školským výpočtovým strediskám viac ako 61.200 voľných miest (okrem osemročného štúdia na gymnáziách), ktoré by chceli obsadiť v školskom roku 2018/2019," uviedol rezort školstva. Tento počet plánovaných miest pritom presahuje o zhruba 57 percent reálny počet žiakov 9. ročníka základných škôl.



Počas pondelka absolvujú prijímacie pohovory aj štvrtáci zo základných škôl, ktorí by sa chceli v nasledujúcom školskom roku 2018/2019 stať študentmi osemročných gymnázií. Druhý termín je naplánovaný na štvrtok 17. mája.