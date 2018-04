Záchranár Falko bude učiť prvé pomoc deti na prvom stupni

Na webe zachranarfalko.sk sa deti môžu naučiť, ako privolať prvú pomoc a ako napríklad zistiť, že stav zraneného je vážny.

Bratislava 29. apríla (TASR) - Poskytovanie prvej pomoci by okrem dospelých mali ovládať aj deti. Základy by mali podľa záchranárov poznať okrem školákov na prvom stupni i škôlkari.



V takomto veku už dieťa dokáže rozpoznať stav druhého človeka i situáciu, v ktorej je potrebné privolať pomoc. Záchranári sa preto rozhodli vytvoriť projekt záchranár Falko, v rámci ktorého sa deti o prvej pomoci môžu viac naučiť cez interaktívne príbehy.



"Virtuálny svet je už bežnou súčasťou každodenného života detí, preto sme sa rozhodli zasadiť tému prvej pomoci pre deti aj do online prostredia," povedala Jana Mračnová z neziskovej organizácie Falck. Upozorňuje pritom, že záchranári robia ukážky poskytovania prvej pomoci aj v teréne, teda v školách a škôlkach.



Na webe zachranarfalko.sk sa deti môžu naučiť, ako privolať prvú pomoc a ako napríklad zistiť, že stav zraneného je vážny. Príbehy sú zamerané na bežné situácie z prostredia detí, budú im sprístupnené o pár dní.



"Dieťa si pri ich sledovaní môže samo dotvoriť záver, na výber má tri možnosti. Pritom až dva z možných záverov sú nesprávne, scéna je úplne preexponovaná, aby deti pochopili, čo je v daných situáciách zlé, prečo by tak v rámci poskytnutia prvej pomoci nemali postupovať, ak sa ich kamarátovi niečo prihodí," povedala Mračnová.



Interaktívnu pomôcku môžu podľa nej využiť aj rodičia a učitelia. Po každom príbehu nasleduje kvíz, v ktorom si dieťa môže zopakovať, čo sa naučilo a prehĺbiť si svoje nové vedomosti o prvej pomoci.