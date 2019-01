Záchranári sa dostanú k údajom o pacientovi zo sanitky

Umožní to projekt z dielne Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) s názvom Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR

Bratislava 15. januára (TASR) – Deľba dokumentácie medzi zdravotníkmi bude efektívnejšia, čo môže zachrániť viac ľudských životov. Zdravotní pracovníci sa po novom tiež dostanú do systému eZdravie napríklad aj zo sanitky, v ktorej tak priamo v teréne získajú potrebné údaje o pacientovi a zároveň budú môcť aktuálne informácie doň ihneď zapisovať. TASR o tom informovala Ivana Nittmannová z odboru komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).



Umožní to projekt z dielne Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) s názvom Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR, na ktorý je z európskych fondov a zo štátneho rozpočtu vyčlenená suma 12.025.750 eur. Vyzvanie na projekt v utorok zverejnil ÚPVII. NCZI chce prostredníctvom projektu zefektívniť používanie a zintenzívniť prínosy systému eZdravie.



Projekt je rozdelený na dva samostatné ciele, pomôže v teréne i v ambulanciách. Zdravotníci budú môcť pracovať so systémom v teréne mimo svojho stolového počítača. Budú mať alternatívny mobilný spôsob autentifikácie a autorizácie v systéme eZdravie. Pomôcť to má najmä viac ako dvom tisíckam záchranárov. Práve v teréne sa prejavia dôležité benefity systému, ako je čítane a výmena informácií o pacientovi pri život ohrozujúcich stavoch. Okrem toho sa to však týka aj lekárov na vizitách či napríklad pracovníkov ošetrovateľskej služby, ktorých je takmer 32.000.



Druhým cieľom je pomoc 11.442 ambulanciám, ktoré nemajú IT oddelenia a technické problémy so systémom musia riešiť sami. Dostanú predkonfigurované zariadenie alebo softvér, ktorým sa zefektívni aktualizácia aplikácií v systéme, ako aj podpora pri riešení chybových hlásení. Zariadenie bude plne spravovať NCZI. Prínosom bude, že systém eZdravie bude pre lekárov jednoduchší, ich práca bude zároveň plynulá a bezproblémová. Pre ambulantných poskytovateľov projekt takisto zabezpečí napríklad vyššiu úroveň podpisovania elektronických receptov a zníži náklady lekárov na tlač receptov.



Vyzvanie na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na webových stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 15. apríla.