Záchranári: Vyhýbajte sa bezpečne sanitkám počas obmedzenia dopravy

Podľa zákona o cestnej premávke majú vozidlá umožniť bezpečný a plynulý prejazd, a ak je to potrebné, aj zastaviť vozidlo na takom mieste, aby neprekážalo.

Bratislava 4. marca (TASR) - V súvislosti s dopravnými obmedzeniami v Bratislave upozorňujú záchranári vodičov na zodpovedné a bezpečné vyhýbanie sa sanitkám a hasičom. Záchranná zdravotná služba, hasiči a polícia majú zo zákona na cestách prednostné právo jazdy. Podmienkou sú zapnuté výstražné svetlá a siréna.



Podľa zákona o cestnej premávke majú vozidlá umožniť bezpečný a plynulý prejazd, a ak je to potrebné, aj zastaviť vozidlo na takom mieste, aby neprekážalo. Uhýbať by sa mali na pravú stranu krajnice, pokiaľ to cesta dovoľuje, upozorňuje Miloslav Váňa zo skupiny Falck.



"Extrémne rýchle vozidlá predbiehajúce sanitku, či zámerné blokovanie nášho vozidla nie sú ničím výnimočným. Vážnosť situácie si neuvedomujú často ani chodci, doslova sa vrhajúci pod kolesá v snahe ešte stihnúť prejsť na druhú stranu cesty," dopĺňa Váňa.



Záchranári pripomínajú, že sanitke sa dá správne a bezpečne uhnúť, pokiaľ vodiči zachovajú pokoj, nebrzdia prudko, nepridávajú plyn a ani neodbočujú. "Ak je na ceste prekážka alebo zúžený úsek, zastavte na krajnici ešte pred ňou, nie vedľa nej. V prípade dopravného obmedzenia pri prejazde stlmte rádio, zvýšte opatrnosť pri prejazde daným úsekom," pripomínajú záchranári zo skupiny Falck.



Na dvojprúdovej diaľnici alebo ceste platí zatiaľ zásada uhnúť sa do toho smeru, v ktorom pruhu sa vozidlo nachádza. Na trojprúdovej diaľnici platí rovnaká zásada. Autá vľavo sa stiahnu na ľavú stranu, autá vpravo na pravú stranu. "Ak ste v strednom pruhu, sledujte, ako sa vyhnú vodiči idúci za vami. A vy sa vyhnite prichádzajúcej sanitke rovnako," dodávajú záchranári.