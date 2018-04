Začiatok apríla sa stal časom sledovania príletu sťahovavých vtákov

Každý rok na Slovensko podľa ornitológov priletí približne 20 miliónov vtákov, z toho dve tretiny práve v apríli. Väčšina z nich zamieri na Slovensko z Afriky, menej z Ázie.

Bratislava 1. apríla (TASR) - Ornitológovia pri príležitosti Medzinárodného dňa vtáctva, ktorý pripadá na 1. apríla, pozývajú záujemcov na vítanie jari, sťahovavého vtáctva a poznávanie vtáčieho spevu. Na webovej stránke vtaky.sk zverejnili tri pozvánky: do Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Latorica 1. apríla, k Dunaju v Bratislave-Čunove 4. apríla a do Arboréta Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene 5. apríla.



Portál Ministerstva životného prostredia SR v súvislosti so sústavou Natura 2000 priniesol aktualizovanú informáciu: v roku 2017 bolo v rámci Európskej únie (EÚ) vymedzených spolu 27.522 chránených vtáčích území a území európskeho významu. Výmera suchozemských lokalít je 789.081 km2 (predstavuje 18,l5 percenta výmery členských štátov EÚ). Do sústavy Natura 2000 prispela SR 41 chránenými vtáčími územiami a 642 územiami európskeho významu. Aktualizovaná databáza Natura 2000 bola 30. októbra 2017 predložená Európskej komisii (EK), ktorá v roku 2018 posúdi národné zoznamy území európskeho významu.



Medzinárodný deň vtáctva súvisí so skutočnosťou, že počas štvrtého mesiaca roka na slovenské územie prilietava najviac sťahovavých vtákov. Každý rok na Slovensko podľa ornitológov priletí približne 20 miliónov vtákov, z toho dve tretiny práve v apríli. Väčšina z nich zamieri na Slovensko z Afriky, menej z Ázie.



Sledovanie jarných príletov prispieva k rozširovaniu poznatkov o vtáctve a zároveň ukazuje, ako sa z dlhodobého hľadiska mení čas ich príletu a či globálne otepľovanie ovplyvňuje túto fázu života vtákov.



Sťahovavé operence, ktoré sa za teplom odsťahovali do rovníkovej Afriky, sa k nám vrátia v priebehu apríla, až prvej dekády mája. Lastovičky, belorítky, mucháriky či dážďovníky zdolávajú na ceste domov tisíce kilometrov.



Prvoaprílová ochranárska tradícia má počiatky v časoch Rakúsko-Uhorska. Založil ju slovenský prírodovedec Oto Herman (1835 - 1914), ktorý sa narodil, žil a pôsobil v Brezne.



Prvýkrát sa deň vtáctva oslavoval v roku 1900. Ľudia cítiaci s prírodou v ten deň popri vtákoch vyzdvihovali aj význam stromov.



Dátumy jarných príletov operencov sledujú členovia Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. Medzi prvými zavítajú škorce, drozdy, škovránky, bociany, trasochvosty, žltochvosty a lastovičky. Popri týchto najznámejších posloch jari medzi sťahovavé vtáky patria aj orol krikľavý, prepelica poľná, slávik, kukučka, dážďovník, sokol kopcovitý.