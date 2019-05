Začína sa obdobie ústnych maturít, absolvuje ich okolo 43.000 žiakov

V prípade, že maturant nezvládne ústnu formu, môže sa prihlásiť na opravný termín ústnych maturít, ktorý bude v septembri, respektíve vo februári nasledujúceho roku.

Bratislava 20. mája (TASR) – Na stredných školách sa v pondelok začínajú ústne maturity, ktoré potrvajú do 7. júna. Písomné maturity v marci absolvovalo približne 43.000 maturantov na viac ako 700 stredných školách. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Žiakov čakajú odpovede pred odbornými komisiami z každého predmetu. Prevažná väčšina maturantov absolvuje maturitu zo štyroch predmetov. "V prípade gymnázií pôjde o povinný cudzí jazyk a slovenský jazyk a literatúru. K nim si mohli vybrať voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov a ďalší voliteľný predmet," uviedlo ministerstvo školstva. Pri školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín (maďarským a ukrajinským) patrí ich vyučovací jazyk spolu so slovenským jazykom a slovenskou literatúrou, respektíve so slovenským jazykom a literatúrou a cudzím jazykom k povinným predmetom a podľa svojho výberu si môžu zvoliť štvrtý predmet.



Maturitnú skúšku na stredných odborných školách (SOŠ) a konzervatóriách tvoria štyri predmety, a to slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky. "V prípade SOŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín k týmto štyrom predmetom pribúda ešte vyučovací jazyk," doplnilo ministerstvo školstva.



Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledok externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Pri celkovom hodnotení sa budú brať do úvahy výsledky z ústnej i písomnej časti maturitnej skúšky.



Ak z ústnej odpovede žiak dostane známku 3 a lepšiu, pre úspešné zvládnutie celej maturitnej skúšky je potrebné, aby v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získal viac ako 25 percent z celkového počtu bodov alebo v externej časti získal viac ako 33 percent z celkového počtu bodov. "V prípade, že z ústnej odpovede dostane známku 4, úspešne zmaturuje len vtedy, ak v písomnej forme internej časti získal viac ako 25 percent bodov a súčasne v externej časti získal viac ako 33 percent bodov," priblížil rezort školstva.



Ak má daný predmet len externú časť (platí pre matematiku), platí rovnako podmienka úspešnosti nad 25 percent pri ústnej odpovedi za 3 a lepšie, respektíve nad 33 percent, ak z ústnej maturity dostane žiak známku 4. V prípade, že predmet nemá ani externú časť, na úspešné zvládnutie maturity z daného predmetu, stačí dosiahnuť z ústnej odpovede prospech nie horší ako 4.



V prípade, že maturant nezvládne ústnu formu, môže sa prihlásiť na opravný termín ústnych maturít, ktorý bude v septembri, respektíve vo februári nasledujúceho roku. Presný termín určuje riaditeľ príslušnej strednej školy. V septembri 2018 absolvovalo opravnú skúšku z ústnej formy internej časti maturity 2230 žiakov.