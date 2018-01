Začína sa verejná súťaž na búranie skeletu nemocnice na Rázsochách

Víťaz má okrem najnižšej ceny za búranie ponúknuť aj recykláciu stavebného odpadu a jeho opätovné využitie.

Bratislava 30. januára (TASR) - Zbúranie starého skeletu rozostavanej nemocnice na Rázsochách si vyžiada milióny eur. Predbežné oznámenie na verejnú súťaž na dodávateľa búracích prác zverejní Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v najbližších dňoch. Predpokladaná ceny je 17 miliónov eur bez DPH. Víťaz má okrem najnižšej ceny za búranie ponúknuť aj recykláciu stavebného odpadu a jeho opätovné využitie.



"Pôvodne sme uvažovali nad využitím aspoň časti skeletu. Avšak absolútna väčšina potenciálnych partnerov pri príprave projektu novej nemocnice označila v rámci prípravných trhových konzultácií existujúcu stavbu ako nevhodnú pre budúce efektívne prevádzkovanie nemocnice," povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD).



Existujúci skelet by bolo podľa jeho slov možné využiť len za cenu neúmerne vysokých nákladov na sanáciu porúch a nedostatkov. "Z ekonomického hľadiska by to bolo nezmyselné a nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov. Likvidácia starého skeletu teda vyplynula zo všetkých týchto zistení ako jediná alternatíva," skonštatoval Drucker.



S búraním by sa, tak ako už ministerstvo skôr avizovalo, malo začať na jeseň. Na mieste sa má časom postaviť nová univerzitná nemocnica. Paralelne sa tak majú realizovať procesy projekčnej prípravy a inžinierskych činností. V priebehu obstarávania na búracie práce MZ SR plánuje vyhlásiť aj verejnú súťaž na projekt novej nemocnice.



Výstavba novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách by sa mohla odštartovať v roku 2021. "Bude predstavovať najšpičkovejšie pracovisko na Slovensku, ktoré ponúkne najširšie portfólio výkonov, výskumu či vzdelávacích aktivít. Nemocnica bude disponovať aj najnovším prístrojovým vybavením,“ zhrnul Drucker.



Najväčšiu slovenskú nemocnicu tvorí v súčasnosti päť zariadení - na Kramároch, v Starom Meste, Ružinove, Petržalke a Podunajských Biskupiciach. Po novom to majú byť len Rázsochy a Ružinov.