Začne proces s Pavlom R. kvôli kauze prípravy vraždy Silvie Volzovej

Prvé hlavné pojednávanie sa začne v bratislavskej väznici, keďže v budove súdu by nebolo možné zabezpečiť bezpečnostné opatrenia v potrebnom rozsahu.

Bratislava 20. mája (TASR) - Za prísnych bezpečnostných opatrení sa vo štvrtok (23. 5.) začne pred senátom Okresného súdu (OS) Bratislava II proces s exministrom hospodárstva a bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom R. v kauze prípravy vraždy Silvie Volzovej. Ďalšími troma spoluobžalovanými sú na doživotne odsúdený banskobystrický bos Mikuláš Č., jeho komplic Miloš K. a rovnako na doživotie odsúdený bos bratislavskej skupiny sýkorovcov Róbert L. alias Kýbel.



Prvé hlavné pojednávanie sa začne v bratislavskej väznici - v Ústave na výkon väzby (ÚVV) a Ústave na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) Bratislava, keďže v budove súdu by nebolo možné zabezpečiť bezpečnostné opatrenia v potrebnom rozsahu. "Takéto opatrenia sa vykonávajú štandardne pri väznených osobách stíhaných za obzvlášť závažný zločin alebo zločin spáchaný organizovanou skupinou," povedala v pondelok pre TASR riaditeľka odboru komunikácie Zboru väzenskej a justičnej stráže Katarína Nováková.



Na pojednávanie sa doteraz akreditovalo niekoľko desiatok novinárov, priblížil hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak. V spomínanej pojednávacej miestnosti bratislavskej väznice v minulosti súdili rozličné súdy ukrajinsko-slovenský gang Volodymyra Y., gang kyselinárov či východoslovenskú zločineckú skupinu Róberta Okoličányho.



Proces je okrem štvrtka naplánovaný aj na piatok (24. 5.). Predsedom senátu je sudca OS Bratislava II Pavol Juhás. Sudca obžalobu mohol aj nemusel prijať, vytýčil však termín hlavného pojednávania, keď vec mohol odmietnuť a vrátiť naspäť prokuratúre. Na súde môže obžalovaný exminister Pavol R. uzavrieť s prokurátorom dohodu o vine a treste, čo je však málo pravdepodobné.



Dozorovým prokurátorom je prokurátor KP Michal Šúrek, ktorý je presvedčený o vine kvarteta. Obžalobu podal koncom minulého roka. Dva razy sa neúspešne pokúšal, aby Pavol R. bol vo veci prípravy vraždy stíhaný väzobne.



Vyšetrovateľ navrhol podať obžalobu na Pavla R. v prípade prípravy vraždy Volzovej na začiatku decembra 2018. Okrem iných mal proti Pavlovi R. vypovedať bývalý šéf banskobystrického podsvetia Mikuláš Č. KS v Bratislave Pavlovi R. na začiatku mája minulého roku uložil aj povinnosť podrobiť sa dohľadu probačného a mediačného úradníka, nosiť elektronický náramok či zákaz vycestovať do zahraničia. Obžalovaný sa k úradníkovi do Justičného paláca podľa aktuálnych informácií TASR z justičných zdrojov dostavuje pravidelne na vopred dohodnuté termíny.



Práve výpoveď banskobystrického bosa viedla k tomu, že policajti začali riešiť prípad, ktorý sa mal stať na jeseň 1997. Pred vyšetrovateľmi Mikuláš Č. uviedol, že bývalý minister hospodárstva si u podsvetia objednal likvidáciu svojej obchodnej partnerky z TV Markíza za odmenu 20 až 40 miliónov korún. Verziu za viacero vrážd doživotne odsúdeného bosa potvrdil aj jeho bývalý komplic Miloš K.



Verziu Mikuláša Č. poprel pred vyšetrovateľmi Róbert L. alias Kýbel. "V zmysle Trestného poriadku obhajoba Róberta L. pribrala do konania renomovanú znalkyňu, ktorá vypracovala znalecký posudok. V rámci neho sa Róbert L. podrobil psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti na takzvanom polygrafe, kde podľa znalkyne nebola v jeho výpovedných tvrdeniach indikovaná lož, a teda hovorí pravdu," uviedol pre TASR obhajca Marek Para.



Pavol R. výpoveď Mikuláša Č. označil za výmysel. Ešte pred prevalením sa kauzy tvrdil, že s černákovcami sa v minulosti kontaktoval preto, aby si u nich overil, či si práve Volzová neobjednala jeho likvidáciu. V januári tiež podal na Generálnu prokuratúru (GP) SR trestné oznámenie na skupinu neznámych páchateľov z dôvodu zámernej diskreditácie jeho osoby. Tvrdí, že vyšetrovanie bolo ovplyvňované.



V prípade Pavla R. ide po prvý raz v histórii Slovenska o to, že pred súdom bude stáť bývalý člen vlády obžalovaný z pokusu o vraždu. V minulosti slovenské súdy pojednávali a pojednávajú vo veci viacerých exministrov obžalovaných v rozličných iných trestných veciach.



V inej kauze, kde figuruje Pavol R., prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal v marci na neho a zároveň na kontroverzného podnikateľa Mariana K. obžalobu v kauze televíznych zmeniek. Tento prípad bude zase v budúcnosti pojednávať Špecializovaný trestný súd v Pezinku.