ZADARMO PO EURÓPE: Mladí Slováci sa môžu prihlásiť už o mesiac

Bratislava 13. mája (TASR) - Mladí Slováci sa budú môcť už o mesiac, 12. júna, uchádzať o bezplatné cestovanie po Európe v rámci iniciatívy Spoznávaj EÚ. Prihlasovanie bude otvorené dva týždne, teda do 26. júna. V prvom kole sa môžu prihlásiť len obyvatelia členských štátov, ktorí budú mať 1. júla 2018 presne 18 rokov. Žiadatelia budú ešte musieť absolvovať krátky kvíz, a zároveň prejaviť záujem navštíviť aspoň jednu z pamiatok kultúrneho dedičstva EÚ. Či boli vybraní, zistia začiatkom júla.



Záujemcovia budú môcť vycestovať na minimálne jeden deň a maximálne na 30 dní do štyroch rôznych krajín. Všetky cesty musia prebehnúť medzi júlom a septembrom a mladí ľudia môžu cestovať individuálne alebo v skupine maximálne piatich osôb. Akcia sa týka najmä cestovania vlakmi, no v špeciálnych prípadoch aj ostatnej dopravy - napríklad pre zdravotne postihnutých, či v oblastiach s obmedzeným prístupom. Podrobnejšie informácie budú zverejnené v druhej polovici mája.



Európska komisia na iniciatívu Spoznávaj EÚ (DiscoverEU) vyčlenila 12 miliónov eur, za ktoré môže vycestovať 15.000 Európanov. Druhé kolo podávania žiadostí prebehne v druhej polovici roka 2018. Komisia spresnila, že sa bude odvíjať od zostávajúceho rozpočtu a tiež od spätnej väzby zo strany prvej série účastníkov programu.



Skupina europoslancov z Európskej ľudovej strany (EPP) ešte minulý rok predložila zákonodarnému zboru projekt, podľa ktorého každý európsky občan na svoje 18. narodeniny dostane zadarmo cestovný lístok Interrail, aby mohol cestovať po Európe s cieľom lepšie spoznať "starý kontinent".



Pôvodná myšlienka však bola následne trochu upravená. Európsky parlament odsúhlasil, že najskôr tento návrh vyskúša cez pilotný projekt, na ktorý bolo vyčlenených 12 miliónov eur. Europoslanci sa domnievajú, že program mladým ľuďom umožní spoznávať európsku rozmanitosť, lepšie pochopiť jeden druhého a dozvedieť sa viac o Európe.