Zahraničné výbory krajín V4 vyzvali na riešenia pre usporiadaný brexit

Bratislava 26. februára (TASR) - Parlamentné zahraničné výbory krajín Vyšehradskej štvorky (V4) vyzvali Európsku komisiu, Spojené kráľovstvo aj ostatné členské štáty EÚ, aby hľadali riešenia, ktoré zaistia usporiadaný odchod Spojeného kráľovstva z EÚ. Vyplýva to zo záverov stretnutia, ktoré TASR poskytla predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady SR Katarína Cséfalvayová (Most-Híd).



Podľa poslancov krajín V4 je dohoda, ktorú EÚ vyrokovala s premiérkou Spojeného kráľovstva Theresou Mayovou, najlepšia možná, no rešpektujú, že ju britský parlament odmietol. Oceňujú, naopak, že Briti odmietli aj scenár bez dohody. Napriek tomu členovia zahraničných výborov krajín V4 informovali, že ich vlády pokračujú v prípravách aj na túto možnosť.



Zástupcovia výborov hovorili aj o 10. výročí Východného partnerstva. Zhodli sa, že Východné partnerstvo je úspešný projekt usilujúci sa o budovanie spoločného priestoru demokracie, slobody, mieru, prosperity, stability a spolupráce, ktorý zároveň nie je proti nikomu namierený.



V rámci konferencie partneri diskutovali aj o Medzinárodnom vyšehradskom fonde a jeho príspevku ku kohézii V4. Zo záverov stretnutia vyplýva, že podľa parlamentných výborov by ministri zahraničných vecí mali zvážiť zvýšenie príspevkov jednotlivých krajín do fondu. Ide totiž podľa nich o kľúčový nástroj prehlbovania spolupráce krajín V4 a ich susedov, najmä vo východnej Európe, na Západnom Balkáne a v Južnom Kaukaze.