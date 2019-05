Zahraniční Slováci sa stavajú k návratu do SR neutrálne až pozitívne

Nezisková organizácia Leaf spolu s Americkou obchodnou komorou, občianskym združením Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku a súkromnými firmami založila iniciatívu Vráťsa.sk.

Bratislava 21. mája (TASR) – Slováci žijúci v zahraničí sa stavajú k návratu domov neutrálne až pozitívne. Uviedla to v utorok Viktória Skřivánková z neziskovej organizácie Leaf počas podujatia iniciatívy Vráťsa.sk, ktoré mali možnosť sledovať aj krajania v cudzine.



Počas neho prestavili svoje osobné príbehy Slováci a Slovenky, ktorí sa vrátili späť, žijú, pracujú a podnikajú. Mnohí zdôraznili, že nestratili kontakty so zahraničím.



Nezisková organizácia Leaf spolu s Americkou obchodnou komorou, občianskym združením Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku a súkromnými firmami založila iniciatívu Vráťsa.sk. Tá chce kvalifikovaných Slovákov pritiahnuť domov. Podľa Skřivánkovej sa do nej môže zapojiť každá firma alebo organizácia, ktorá dokáže ponúknuť zaujímavú pozíciu človeku zvonku, môže ísť aj o prácu vo verejnej správe.



Iniciatíva zároveň predstavila komunikačnú kampaň smerom ku krajanom a webovú stránku, ktorá ponúka príbehy návrátilcov, aktuálne vyše 90 pracovných pozícií a aj praktické informácie spojené s návratom.



"Z môjho pohľadu ako ženy bola zaujímavá informácia, ktorá sa týka sociálnej politiky na Slovensku, materských dovoleniek. Krajiny, kde som predtým žila, neboli také štedré, v Belgicku a Francúzku sa rozprávame o pár mesiacoch, Slovensko je v tomto ďalej," povedala pre TASR Skřivánková a dodala, že podľa odhadov Inštitútu finančnej politiky za 15 rokov odišlo do zahraničia 300.000 slovenských občanov. Od návratu odrádza krajanov korupcia, radikalizácia slovenskej spoločnosti, netolerancia voči inakosti a nízka životná úroveň. Vnímajú aj zvýšenú občiansku angažovanosť v roku 2018 a motivuje ich to vrátiť sa, dodala Skřivánková.



Dôvodmi pre odchod zo zahraničia sú nezamestnanosť, regionálne rozdiely, rozdiel medzi ponukou a dopytom na trhu práce i snaha získať zahraničné skúsenosti, povedala výskumníčka z Inštitútu pre dobre spracovanú spoločnosť Lucia Mýtna Kureková. "Naopak, pre návrat sa rozhodujú z rodinných a súkromných dôvodov, už naplnili svoje ciele v zahraničí. V menšej miere sú to ekonomické dôvody a zlepšenie prostredia na Slovensku," konštatovala.