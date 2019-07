Zaistenie odpadu znižuje počet stretnutí medveďa a človeka

Marián Hletko zo Štátnej ochrany prírody tvrdí, že medvede sa stávajú problémovými, ak si zvyknú na človeka a naučia sa vyhľadávať potravu v jeho blízkosti.

Bratislava 31. júla (TASR) – Stretnutiu medveďa s človekom predchádzajú kontajnery zavreté v garáži, zamrežovanej klietke alebo ohradené elektrickým plotom. „Koncepčným riešením je dôkladné zabezpečovanie komunálneho odpadu. Zaistenie odpadu podstatným spôsobom zníži počet nežiaducich stretov medveďa a človeka v obciach a ich okolí,“ uviedol pre TASR hovorca Ministerstva životného prostredia SR Tomáš Ferenčák.



„Frekvencia odvozu komunálneho odpadu by mala byť čo najčastejšia, aby odpad nehnil a svojim zápachom medveďa do blízkosti ľudí nelákal,“ povedal Marián Hletko zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého zo Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.



ŠOP sa snaží predísť nebezpečným stretom medveďa s človekom. „Zabezpečujeme napríklad monitorovania lokalít s výskytom medveďov hnedých s pozmeneným správaním, plašenie jedincov medveďa hnedého, inštaláciu dočasných odplašovacích prostriedkov,“ informuje Hletko.



Pripomína, že medvede sa stávajú problémovými, ak si zvyknú na človeka a naučia sa vyhľadávať potravu v jeho blízkosti. „Medvede sú veľmi prispôsobivé zvieratá a na nový zdroj potravy si rýchlo navyknú. Stáva sa to najmä vtedy, ak medveď pri vyhľadávaní potravy v blízkosti ľudí nezíska zároveň aj negatívnu skúsenosť, napríklad strach alebo bolesť, ktorá by ho od takéhoto spôsobu vyhľadávania potravy demotivovala,“ uviedol Hletko.



Včelstvá, ovocné stromy a ovce sa môžu chrániť pred medveďom elektrickým plotom. Ovce sa musia pásť pod dohľadom strážneho psa. V okrajových častiach miest a obcí je potrebné vykonávať pravidelné kosenie, vystrihávanie a vyrezávanie drevín, ktoré pre medveďa predstavujú úkryt, poukazuje ŠOP.



Hletko pripomína, že potrebná je aj komunikácia ŠOP s verejnosťou a obcami zameraná na osvetu. „Cieľom je minimalizovať ľudskú činnosť, ktorou sa lákajú jedince medveďa hnedého do blízkosti obydlí,“ uzatvára Hletko.