Zákaz nových tabúľ a názvov ulíc oslavujúcich totalitu neprešiel

Bratislava 25. mája (TASR) - Umiestňovanie pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ oslavujúcich komunistický, fašistický alebo nacistický režim nebude zakázané. Rovnako ani pomenovávanie nových ulíc a verejných priestranstiev po predstaviteľoch týchto zločineckých režimov. Národná rada SR totiž odmietla opozičný návrh novely zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému.



Žiadny z navrhovaných zákazov sa podľa opozície nemal vzťahovať na už existujúce pamätníky, pomníky, tabule, názvy ulíc či verejných priestranstiev. "Zákon teda nevyžaduje, aby sa premenovali už existujúce názvy ulíc či verejných priestranstiev, či odstránili existujúce pamätníky, pomníky či pamätné tabule, smerom do budúcnosti však bude platiť," vysvetľovali.



Pripomínajú, že Slovensko je zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý si dni výročí protifašistického Slovenského národného povstania z roku 1944 a začiatku demokratickej revolúcie proti komunistickému režimu v novembri 1989 pripomína štátnymi sviatkami. Poukazujú aj na trestnosť používania symboliky a oslavovania či obhajovania komunistického, fašistického a nacistického režimu a ideológie.



"Napriek tomu na území demokratickej SR existujú ulice a iné verejné priestranstvá pomenované po predstaviteľoch komunistického režimu, alebo po dôležitých udalostiach spojených s komunistickým hnutím," upozorňujú poslanci, spomínajú aj sochy, pomníky či pamätníky. Za problém považujú aj to, že k inštalovaniu pamätníkov a tabúľ venovaných predstaviteľom komunistického či fašistického režimu dochádza aj v období demokracie. Poslanci to preto chceli zakázať.