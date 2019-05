Zákon o stimuloch sa zmení, poslanci ho posunuli do 2. čítania

Zavádza sa nová podmienka pre poskytnutie stimulov, ktorá spočíva v zápise do RPVS, uvádza sa v návrhu.

Bratislava 21. mája (TASR) – Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania novelu zákona o stimuloch, ktorou SNS definuje, ktoré subjekty majú byť zapísané v registri partnerov verejného sektora (RPVS), pokiaľ chcú získať stimuly.



"Zavádza sa nová podmienka pre poskytnutie stimulov, ktorá spočíva v zápise do RPVS," uvádza sa v návrhu. Podstatný je podľa SNS moment, ku ktorému sa skúma zápis do registra.



"Je potrebné, aby sa zápis do registra skúmal už v rámci správneho konania. V nadväznosti na uvedené bude mať žiadateľ o stimuly povinnosť byť zapísaný v registri v zákonom ustanovenej lehote od podania žiadosti (30 kalendárnych dní)," píše sa v návrhu. Sankcia za nesplnenie podmienky má byť, že ministerstvo v správnom konaní žiadosť zamietne.