Zákon vrátený prezidentom odobrili poslanci bez jeho pripomienok

Z vecného hľadiska sa tak v zákone nič nemení, bude v znení, ako ho poslanci schválili ešte začiatkom februára tohto roka. Mení sa iba jeho účinnosť, tá nebude 15. marca, ale 1. apríla.

Bratislava 13. marca (TASR) - Parlament v utorok neodobril pripomienky prezidenta SR Andreja Kisku, pre ktorý koncom februára vrátil do parlamentu návrh zákona o radiačnej ochrane. Z vecného hľadiska sa tak v zákone nič nemení, bude v znení, ako ho poslanci schválili ešte začiatkom februára tohto roka. Mení sa iba jeho účinnosť, tá nebude 15. marca, ale 1. apríla.



Zákon o radiačnej ochrane okrem iného upravuje aj podmienky pri vykonávaní obhliadok mŕtvych tiel. Práve časť o obhliadkach prekážala prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi. Hlava štátu koncom februára upozornila, že pri prehliadke mŕtveho tela sa od tohto roka majú uplatňovať ustanovenia zákona, ktoré majú nadobudnúť účinnosť až 1. januára 2020. Hlava štátu preto vyjadrila vážne pochybnosti o súlade zákona s Ústavou SR. Odvoláva sa pritom na ústavu a rozhodnutie Ústavného súdu. Ustanovenie navrhol prezident parlamentu zo schváleného zákona vypustiť.



Po novom sa pri obhliadkach má robiť rozpis povinných služieb. Ten prichádza na rad vtedy, ak v krajoch nie je obstaraný organizátor a na služby nie je prihlásených ani dostatok dobrovoľných lekárov. Po kritike zo strany lekárov-špecialistov sa cez zákon o radiačnej ochrane upravilo prechodné obdobie, kedy ich Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nebude zaraďovať do rozpisu na vykonávanie prehliadok.



Zákon o radiačnej ochrane umožňuje tiež štátu byť pri uložení pokút za nepripojenie sa do elektronického zdravotníctva benevolentnejší. Uloženie sankcie zdravotníkovi tak už nemá byť povinnosťou, ale možnosťou. Zmena pravidiel sa dotkne aj zdravotných poisťovní. Tie už po novom nebudú môcť podmieňovať pripojenie ambulancií či nemocníc do ezdravia uzatvorením "akýchkoľvek zmluvných dojednaní", ktoré s ním nesúvisia.



Právna norma upravuje aj podmienky preplácania liekov na výnimky z verejného zdravotného poistenia. Do konca roka sa majú prechodne zmierniť. Od začiatku roka na ne platia limity, koľko maximálne z ich ceny môžu zdravotné poisťovne uhradiť. Poslanci odsúhlasili, že to vo výnimočných prípadoch môže byť viac ako 90 až 75 percent z ceny.



Zákon má tiež oslobodiť tehotné ženy na urgente v nemocnici od poplatku. Znamená to, že ak ho po novom navštívia aj z dôvodu "planého poplachu", nezaplatia za ošetrenie desať eur.