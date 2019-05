Jarjabek: Zamedziť šíreniu extrémizmu môžu aj štandardné strany

Nacistická ideológia spoločnosť traumatizuje aj po viac ako siedmich desaťročiach po zatvorení posledného koncentračného tábora, pripomína Most-Híd.

Bratislava 8. mája (TASR) - Sklony k extrémizmu môže napraviť vplyv štandardných politických strán. Pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom to povedal poslanec parlamentu Dušan Jarjabek (Smer-SD). Aby sa prestal na Slovensku šíriť extrémizmus, je potrebné podľa Mosta-Híd poraziť vo voľbách stranu ĽSNS. Poslanec Národnej rady SR Jaroslav Paška (SNS) tvrdí, že je dôležité pripomínať si a nezabudnúť na hrôzy druhej svetovej vojny a zároveň si uvedomiť, že pre rozvoj spoločnosti je dôležité žiť v mieri.



Jarjabek vníma potrebu pomenovať, čo extrémizmus znamená, čo k nemu vedie a aké má pravidlá. "Dnes to znamená niečo iné ako extrémizmus spred 70 - 80 rokov. To bol vrchol toho zverstva, čo sa môže v spoločnosti stať, keď človek zľahostajnie," skonštatoval pre TASR. Podľa neho je dôležité, aby dostali vplyv štandardné politické strany so štandardnými programami, perspektívou, bez ohľadu na to, či sú vpravo, alebo vľavo.



"Štandardná strana má pravidlá hry, ktoré treba dodržiavať," pripomenul Jarjabek s tým, že neštandardné strany na Slovensku, ale aj v celej Európe rozdúchavajú nespokojnosť. Dodal, že v tejto problematike majú obrovskú úlohu aj novinári, ktorí si takisto ako politici musia uvedomiť svoju zodpovednosť.



Nacistická ideológia spoločnosť traumatizuje aj po viac ako siedmich desaťročiach po zatvorení posledného koncentračného tábora, pripomína Most-Híd. "V encyklopédiách je potrebné uvádzať smutné čísla obetí, na hodinách dejepisu poukázať na súvislosti a príčiny vojny a holokaustu. Ale predovšetkým sa z nich treba poučiť. Nacistická ideológia totiž prežila druhú svetovú vojnu. Po celej Európe aj na Slovensku rastie priestor, ktorý voliči dožičia predstaviteľom nebezpečného extrému," priblížila pre TASR hovorkyňa strany Klára Debnár.



Kotlebovu ĽSNS vníma Most-Híd ako hrozbu a poraziť ju si vyžaduje podľa Debnár veľa práce a úsilia. "Členom zakázanej Slovenskej pospolitosti sa podarilo dostať do parlamentu. Je to na nás, aby sme občanom Slovenska dokázali vysvetliť, čo nám hrozí, ak uveríme kozmetickým zmenám v stanovách druhej strany M. Kotlebu a snahám o kultivovanejší zovňajšok a slovník jej členov. Musíme ich konfrontovať s vlastnými názormi, poukázať na podstatu ich chorej ideológie aj na to, že riešenia na problémy neponúkajú," doplnila hovorkyňa Mosta-Híd.



Paška poukázal na to, že v spoločnosti je veľa minoritných skupín, ktoré majú sklony k riešeniu svojich problémov radikálnymi prostriedkami. Treba sa podľa neho pozrieť na príčiny problémov, ktoré ľudí trápia. "Veľakrát sú spôsobené nespokojnosťou v riešení problémov každodenného života občanov, či už je to neriešenie kriminality alebo niektorých negatívnych javov v spoločnosti," zhrnul pre TASR, pričom dodal, že zamedzeniu šíreniu extrémizmu by prispelo viac odborných rozhovorov v médiách, aby sa tak pripomínali udalosti, ktoré viedli k budovaniu spoločnosti na princípoch demokracie.