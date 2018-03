Automobilky v spolupráci s univerzitami chcú pritiahnuť mladých

V rámci projektu by malo byť v tomto ročníku zapojených približne 200 mladých ľudí, ktorí majú možnosť nahliadnuť do výroby, ale aj do akademického prostredia.

Bratislava 27. marca (TASR) – V priemysle je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, mladí ľudia však o štúdium technických smerov nemajú záujem. Poukázal na to prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Juraj Sinay na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave, kde zároveň predstavil ďalší ročník Automobilovej Junior Akadémie. Tá by mala byť cestou, ako pritiahnuť ľudí k technickým vedám.



Akadémiu inicioval ZAP v spolupráci s automobilkami a univerzitami. V rámci tohto projektu by malo byť v tomto ročníku zapojených približne 200 mladých ľudí, ktorí majú možnosť nahliadnuť do výroby, ale aj do akademického prostredia. "Cítia sa tú hodinu, dve ako súčasť pracovného kolektívu v tých fabrikách," priblížil fungovanie akadémie v automobilkách Sinay.



"Našou ambíciou je projekt nielen udržiavať, ale ho aj ďalej rozvíjať. Preto ma teší, že nám tento rok pribudol ďalší partner z výrobnej sféry," skonštatoval Sinay s tým, že k trom automobilkám – Volkswagen Slovakia, Groupe PSA Slovakia, Kia Motors Slovakia – sa pridalo v tomto roku aj výskumno-vývojové centrum sedačiek a interiérov automobilov Adient Slovakia.



"Deti pomocou virtuálnej reality budú môcť naozaj montovať vozidlá," uviedol jednu z noviniek v akadémii Michal Ambrovič z automobilky Volkswagen Slovakia. Účastníkov projektu oboznámia v Kia Motors Slovakia aj s elektromobilmi a výrobou motorov, v závode Groupe PSA Slovakia im zasa predstavia aj iný rozmer práce v automobilke, napríklad servis sokoliara, ktorý v závode plaší holuby.



Výrobné podniky tvoria tzv. dvojičky s univerzitami, a tým sa tvorí ich prepojenie v danom regióne. V tomto ročníku bude prvýkrát aj model subdodávateľ a univerzita, a to vytvára priestor aj pre ďalšie regióny v rámci tejto iniciatívy, zdôraznil Sinay. V súčasnosti je do projektu zapojená Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, Materiálovo-technologická fakulta STU v Trnave a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.



"Budú predvedené ukážky z práce s dronmi a ich spolupráca s minitankami," priblížil program na školách rektor trenčianskej univerzity Jozef Habánik, pričom jeho jadro tvoria aj prednášky či súťaže, ale tiež rôzne kreatívne aktivity a oboznámenie sa s technikou.



"Automobilový priemysel stojí pred obrovskými výzvami, medzi ktoré patrí aj Industry 4.0, a to si bude v krátkej budúcnosti vyžadovať vysokokvalifikované pracovné sily," upozornil Sinay. Podľa neho chýbajú v priemysle tisícky ľudí, konkrétne automobilový sektor ich potrebuje do roku 2020 približne 14.000. Prihlasovanie na Automobilovú Junior Akadémiu sa spustí 16. apríla. Ako dodal, táto iniciatíva je reakciou na aktuálnu situáciu v priemysle a chce tak motivovať mladých ľudí pre štúdium technických odborov.