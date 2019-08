Zápaly uší môžu potrápiť počas horúcich dní bábätká i dospelých

V rámci prevencie je podľa slov lekárky vhodné po plávaní vysušiť uši detí buď stočenou suchou papierovou vreckovkou, alebo uterákom, prípadne v lekárni zakúpiť sprej.

Bratislava 5. augusta (TASR) – Horúce dni spojené s pobytom pri vode vedia znepríjemniť zápaly uší. Hrozbu predstavujú nielen pre dospelých, ale aj pre bábätká. Spôsobujú ich buď mikroorganizmy - vírusy, baktérie či plesne, alebo vznikajú po mechanickom podráždení kože zvukovodu, napríklad pri čistení si uší, alebo po chemickom poškodení. TASR na to upozornila otorinolaryngologička Silvia Gulová.



"Zápal sa prejavuje bolesťou ucha, prípadne výtokom, často opuchom zvukovodu, zvýšenou teplotou, prípadne aj horúčkou. U dieťaťa sa prejavuje zdurenými lymfatickými uzlinami za ušnicou, čím nie je vylúčené, že dôjde aj k poruche sluchu. Typický prejav u malých detí je intenzívny a nervózny plač, sú nepokojné, držia sa za uško alebo hlavu. Prestanú mať chuť do jedla a nemôžu spať," vysvetlila. Doplnila, že zápaly vonkajšieho zvukovodu však vznikajú aj pri ochoreniach, akými sú cukrovka, hypovitaminóza, alebo pri nadmernom fyzickom a psychickom zaťažení.



V rámci prevencie je podľa slov lekárky vhodné po plávaní vysušiť uši detí buď stočenou suchou papierovou vreckovkou, alebo uterákom, prípadne v lekárni zakúpiť sprej na odstránenie vlhkosti vonkajšieho zvukovodu a vstreknúť ho dieťaťu do ucha.



Prvou pomocou pri začínajúcej bolesti sú podľa Gulovej v lekárni voľne dostupné octanové kvapky, ktoré pôsobia mierne protizápalovo a zmierňujú opuch. Je potrebné aplikovať ich dva až tri razy denne priamo do zvukovodu. "Pri teplote a bolesti je vhodné zároveň podať dieťaťu aj liek s protizápalovým a analgetickým účinkom. Domáce metódy ako napríklad dávať cesnak do ucha, určite neodporúčam. Cesnak vyštípe zapálenú kožu zvukovodu a bolesť sa ešte vystupňuje. Rovnako neodporúčam aplikáciu ušných sviečok z včelieho vosku. Tie sú určené iba na odstránenie nahromadeného ušného mazu, nie na liečbu zápalu ucha," povedala.



Lekára je potrebné podľa jej slov vyhľadať vtedy, ak sa bolesť ucha stupňuje, je prítomný výtok z ucha a horúčka. Zápal ucha môže vzniknúť v každom veku dieťaťa. U detí predškolského veku sa v chladnejšom období často vyskytujú zápaly stredného ucha aj pri nádche a chrípke.