Zastavme korupciu: Lubyová si v kauze prideľovania stimulov robí alibi

Bratislava 31. januára (TASR) - Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) predkladá novelu zákona o stimuloch pre výskum a vývoj, ktorou chce pravdepodobne legitimizovať vlastné pochybenie. Tvrdí to riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Poukázala aj na to, že šéfka rezortu školstva v decembri 2018 podpísala zmluvy s firmami, ktoré získali viac ako 33,4 milióna eur na výskum a vývoj, pričom viaceré z nich neboli zapísané v Registri partnerov verejného sektora (RPVS), "čo je podmienka na uzatvorenie takýchto zmlúv". Podľa Nadácie Zastavme korupciu to vyplýva zo zákona o RPVS.



"Ministerstvo školstva posunulo do pripomienkového konania novelu zákona o stimuloch, ktorou sa snaží vytvoriť dojem, že povinnosť predchádzajúcej registrácie príjemcu stimulov sa doposiaľ nevyžadovala," uvádza nadácia. Zákon o stimuloch navrhuje rezort školstva podľa nadácie doplniť o odsek, že stimuly sa neposkytnú žiadateľovi, ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie je ku dňu podania žiadosti v tomto registri zapísaný. Účinnosť zmeny navrhuje rezort od 1. júna tohto roka.



"Odborníci jednoznačne hovoria, že pri prideľovaní stimulov bol porušený protischránkový zákon. Ministerstvo sa to teraz snaží relativizovať tým, že pridáva pre príjemcov stimulov povinnosť registrovať sa do RPVS aj v zákone o stimuloch. Týmto krokom chcú podporiť svoje tvrdenie, že doteraz takúto povinnosť nemali. Ministerstvo školstva tým iba podsúva verejnosti, že doterajšia právna úprava bola nejednoznačná," uviedla Petková. To však podľa nej nie je pravda, keďže podľa zákona o RPVS ani v súčasnosti nie je sporné, že štátom výraznejšie dotovaná firma musí byť v registri.



Nadácia, ktorá bola pôvodným iniciátorom myšlienky potreby samostatného zákona o RPVS, podala v prípade Lubyovej stimulov podnet pre podozrenie zo spáchania viacerých priestupkov. Podľa Petkovej ich spácha ten, kto podpíše zmluvu s neregistrovaným partnerom verejného sektora a umožní mu čerpať verejné financie vrátane stimulov. Potrestať sa môže pokutou od 1000 do 100.000 eur. "Ministerka uzavrela zmluvy so siedmimi takýmito firmami a ďalšie štyri boli uvedené ako spoluriešitelia projektov. Celkovo nadácia napočítala až 11 možných priestupkov, za čo môže hroziť sankcia vyše milióna eur," dodala nadácia.



Namiesto noviel by malo ministerstvo školstva podľa Petkovej urobiť nápravu súčasného nezákonného stavu, a teda snažiť sa ukončiť zmluvy, ktoré boli uzavreté v rozpore so zákonom o RPVS.