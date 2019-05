Zástupcovia európskych inštitúcií vyzývajú na účasť na eurovoľbách

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko uviedol, že v rámci programu Erasmus od jeho spustenia v celej Európe už vycestovalo deväť miliónov mladých ľudí.

Bratislava 9. mája (TASR) – U Slovákov vidieť v súčasnosti oveľa väčší záujem o voľby do Európskeho parlamentu (EP) ako pred piatimi rokmi. Pri príležitosti štvrtkového Dňa Európy to povedal zastupujúci riaditeľ Kancelárie EP na Slovensku Dionýz Hochel.



Podľa neho možno na Slovensku stále hovoriť o tzv. európskom paradoxe, pri ktorom je väčšina Slovákov spokojných s členstvom Slovenska v Európskej únii (EÚ) a v eurozóne, no voliť nejdú. "Máme nádej, že tieto voľby prinesú obrat. Aj podľa prieskumu Eurobarometra je 20 percent Slovákov presvedčených, že pôjdu voliť a 19 percent občanov to silne zvažuje. Vidíme aj väčší záujem strednej a staršej generácie a vysokoškolsky vzdelanej populácie," povedal Hochel. Pripomenul, že EÚ prináša mnoho výhod aj mladým ľuďom, napríklad možnosť vycestovať, študovať v iných krajinách a vo vzájomnom uznávaní dokladov o štúdiu. Preto osobitne vyzval na účasť na eurovoľbách prvovoličov. Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko uviedol, že v rámci programu Erasmus od jeho spustenia v celej Európe už vycestovalo deväť miliónov mladých ľudí.



Podľa podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho členstvo v EÚ umožnilo Slovensku hladký vstup do Severoatlantickej aliancie či do schengenského priestoru.



"Do konca roku 2015 sme získali vďaka členstvu v EÚ viac ako 18 miliárd eur a aktuálne čerpáme viac ako 15 miliárd eur," priblížil ďalšie výhody členstva Raši. V roku 2003 pred vstupom do EÚ bol podľa neho hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska na úrovni 55 percent priemeru Únie a momentálne je 77 percent priemeru HDP EÚ.



"V minulom programovom období sa za prostriedky z EÚ na Slovensku vybudovalo viac ako 150 kilometrov diaľnic a 600 kilometrov ciest prvej triedy a viac ako 1200 kilometrov ďalších ciest," priblížil Raši. Eurofondy tiež Slovensku pomohli vybudovať univerzitné vedecké parky, zrekonštruovať a zmodernizovať nemocnice, sociálne zariadenia, školy a verejné osvetlenie či nakúpiť nové električky a trolejbusy v rôznych mestách.



Deň Európy si Európania každoročne pripomínajú 9. mája na výročie podpísania Schumanovej deklarácie v roku 1950. Francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman po druhej svetovej vojne chcel zmierniť mocenských rivalov Francúzsko a Nemecko a zameral sa na reguláciu produkcie vojensky strategických surovín uhlia a ocele. Vzniklo Európske spoločenstvo uhlia a ocele a Schumanova deklarácia a pokladá sa za začiatok budovania Európskej únie.



Na Slovensku sa vo štvrtok koná podujatie Deň Európy: 15 rokov doma v EÚ, ktorej súčasťou sú dve panelové diskusie s veľvyslankyňou Írskej republiky v SR J. E. Hildou Ó Riain, generálnym riaditeľom Sekcie európskych záležitostí na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Alexandrom Micovčinom, bývalým hlavným vyjednávačom SR Jánom Figeľom, predsedom Slovenskej akadémie vied Pavlom Šajgalíkom, riaditeľkou portálu Profesia.sk Ivanou Molnárovou a právničkou Danou Marekovou.



Súčasťou podujatia bude aj slávnostné odovzdávanie cien víťazom súťaže škôl Roadshow 2018.