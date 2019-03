Zástupcovia kresťanskej demokracie vyzvali voličov na voľbu Mikloška

Osobitný vyslanec Európskej únie (EÚ) pre podporu náboženskej slobody vo svete Ján Figeľ zdôraznil Mikloškov boj za slobodu, vrátane náboženskej.

Bratislava 11. marca (TASR) - Zástupcovia kresťanskej demokracie na Slovensku vyzvali voličov, aby v sobotňajšom prvom kole prezidentských volieb hlasovali za Františka Mikloška.



"Jeho občianske postoje a politická zrelosť sú zárukou, že na čele štátu by stál skutočný štátnik," vyhlásila na pondelkovej tlačovej konferencii europoslankyňa Anna Záborská, ktorá odišla z KDH a s kolegami založila Kresťanskú úniu. Zdôraznila, že kresťanský kandidát je v týchto voľbách len jeden.



"František Mikloško ukázal, že vždy stál a bude stáť na strane pravdy," povedal Marek Krajčí z OĽaNO. Dodal, že podľa neho aj politikov OĽaNO by bol Mikloško dobrý reprezentant Slovenska.



Mikloška podporuje aj mimoparlamentné KDH. "Podporujeme ho preto, že nemení svoju tvár, svoje hodnoty a zostáva človekom rovným a spravodlivým," povedal podpredseda KDH Milan Majerský.



Osobitný vyslanec Európskej únie (EÚ) pre podporu náboženskej slobody vo svete Ján Figeľ zdôraznil Mikloškov boj za slobodu, vrátane náboženskej.



"Ak niet náboženskej slobody, niet ani občianskych slobôd. To, čo dnes máme, nie je samozrejmé, a z kandidátov o tom najviac hovorí František Mikloško. Jeho zápas o slobodu a demokraciu je jeho životným posolstvom, jeho kampaň je jeho život," uviedol Figeľ.



Mikloško je podľa neho najvhodnejším kandidátom aj pre jeho zápas o európske Slovensko. "Za slobodu slova, za rešpektovanie ústavnosti a právneho štátu, za integráciu Slovenska do euroatlantických štruktúr. František Mikloško je najlepší a najsilnejší kandidát," doplnil Figeľ.



Mikloško poďakoval za podporu a zdôraznil, že na tlačovej konferencii sa zišla súčasná elita kresťanskej demokracie na Slovensku.



Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. Do druhého kola postupujú dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého. Hlasovať sa bude od 7.00 h do 22.00 h. Voľby budú stáť viac ako 12,7 milióna eur.



V abecednom poradí kandidujú Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, Štefan Harabin, Eduard Chmelár, Marian Kotleba, Milan Krajniak, František Mikloško, Maroš Šefčovič, Róbert Švec, Bohumila Tauchmannová, Juraj Zábojník a Ivan Zuzula.