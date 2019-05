Zástupcovia študentov odovzdali ministerke zdravotníctva Knihu plesní

Ministerka priznala, že aj keď nedostatky v slovenských nemocniciach existujú, pomocou kapitálových výdavkov sa MZ SR snaží takýmto zariadeniam pomáhať rekonštruovať priestory.

Bratislava 7. mája (TASR) – Zástupcovia študentov odovzdali v utorok do rúk ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) Knihu plesní. Šéfka rezortu ich na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pozvala na diskusiu. Ako informovali na spoločnom brífingu, stretnutie hodnotia obe strany pozitívne a konštruktívne.



"Na jednej strane som rada, že máme aktívnych ľudí, ktorí chcú niečo zmeniť a dokážu konštruktívne diskutovať. Na druhej strane, to, čo mi dnes odovzdali, Knihu plesní, ma ako ministerku zdravotníctva neteší," povedala Kalavská s tým, že o probléme rezort vie a snaží sa ho riešiť.



Ministerka priznala, že aj keď nedostatky v slovenských nemocniciach existujú, pomocou kapitálových výdavkov sa MZ SR snaží takýmto zariadeniam pomáhať rekonštruovať priestory. "Tento problém je dlhodobý. Aj v rámci toho, že už tretí rok disponujeme kapitálovými výdavkami, ktoré sa snažíme podľa priorít investovať do obnovy hlavne univerzitných nemocníc, v ktorých sa realizuje výučba, tak je našou povinnosťou, aby medici a lekári mali adekvátne podmienky a prostredie na svoje štúdium a prácu a hlavne, aby sa pacienti liečili v slušných a čistých podmienkach," zdôraznila.



Zástupcov študentov preto vyzvala, aby sa prišli pozrieť na to, čo sa v slovenskom zdravotníctve v poslednom období zlepšilo. Tiež dodala, že každý mesiac sa stretáva s riaditeľmi 13 univerzitných nemocníc, preto budú na diskusiu prizvaní aj zástupcovia študentov.



"Tak, ako sme sa vyjadrili aj u pána premiéra, za Študentskú radu vysokých škôl (ŠRVŠ) vyhlasujeme, že stojíme za študentmi, ktorí sú aktívni a ktorí sa chcú ozvať," povedal predseda ŠRVŠ Bálint Lovász s tým, že kniha poukázala aj na to, že študenti sa v téme vedeli zjednotiť. Zároveň avizoval vytvorenie platformy pre študentov medicíny a MZ SR.