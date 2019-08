Záujem o post ústavného sudcu má okrem R. Šorla aj M. Matulník

Prezidentka SR Zuzana Čaputová povedala, že ústavných sudcov vymenuje, až keď dostane plný počet kandidátov.

Bratislava 14. augusta (TASR) - Ďalším uchádzačom o post ústavného sudcu je Michal Matulník. TASR o tom informoval predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Róbert Madej (Smer-SD). Matulníka do funkcie navrhla Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy. O funkciu sa uchádzal aj pri predchádzajúcich voľbách. Okrem Matulníka má záujem o tento post aj Robert Šorl. Návrhy na kandidátov sa môžu doručovať do 26. augusta do 12.00 h.



Poslanci parlamentu majú kandidátov na ústavných sudcov voliť na nasledujúcej schôdzi, ktorá sa začne 10. septembra. Pôjde už o piatu voľbu. V koalícii stále nie je zhoda na spôsobe hlasovania. Smer-SD trvá na tajnej voľbe, SNS a Most-Híd chcú presadzovať verejnú voľbu. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár v rozhovore pre TASR povedal, že neustúpi z požiadavky voliť kandidátov na ústavných sudcov v pléne verejne.



Na Ústavnom súde (ÚS) SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vymenovať deviatich sudcov.



Zákonodarcom sa v doterajších voľbách nepodarilo zvoliť plný počet chýbajúcich kandidátov. Spolu parlament doteraz zvolil 14 kandidátov. Do plného počtu 18 teda chýbajú ešte štyria.



Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak v súčasnosti sedem z 13 sudcov. Prezidentka SR Zuzana Čaputová povedala, že ústavných sudcov vymenuje, až keď dostane plný počet kandidátov.