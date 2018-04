Počas výcviku získajú mladí ľudia od 19 rokov základné vedomosti a zručnosti potrebné na plnenie úloh Ozbrojených síl SR. Konať sa bude na Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine.

Bratislava 26. apríla (TASR) - Záujemcovia o dobrovoľnú vojenskú prípravu sa môžu hlásiť do 4. mája. Tohtoročný výcvik je naplánovaný na 2. júla až 14. septembra. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva obrany (MO) Danka Capáková.



"Za 11-týždňový výcvik získajú absolventi príspevok vo výške viac ako 1100 eur, pričom počas jeho trvania zabezpečí rezort obrany pre účastníkov bezplatné ubytovanie, stravu, zapožičanie výstroja a výzbroje a preplatenie cestovných nákladov," uviedla.



Počas výcviku získajú mladí ľudia od 19 rokov základné vedomosti a zručnosti potrebné na plnenie úloh Ozbrojených síl SR. Konať sa bude na Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine.



Záujemcovia si môžu podať žiadosť o zaradenie do prijímacieho konania online (https://www.regrutacia.sk/54-sk/online-registracia-uchadzaca/) alebo osobne v regrutačných skupinách v krajských mestách podľa miesta svojho trvalého bydliska.



"Po úspešnom ukončení výcviku budú absolventi povýšení na vojakov druhého stupňa, stanú sa jedným zo zdrojov záloh a v prípade záujmu o vstup do Ozbrojených síl SR už nebudú musieť absolvovať základný vojenský výcvik," vysvetlila Capáková.