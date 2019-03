O post šéfa polície a inšpekcie MV SR sa možno uchádzať do piatka

Uchádzačov budú posudzovať komisie, ktorých prvé rokovania zvolá ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).

Bratislava 3. marca (TASR) - Kandidáti na post prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra (MV) SR sa môžu prihlásiť do piatka (8. 3.). Na blížiaci sa koniec lehoty upozornil tlačový odbor rezortu vnútra.



"O post prezidenta PZ sa môže uchádzať absolvent vysokoškolského vzdelania II. stupňa, ktorý je, okrem iného, najmenej desať rokov v policajnej službe, má špecializované policajné vzdelanie, päťročnú riadiacu prax a nebol odsúdený za spáchanie trestného činu," ozrejmil rezort. Doplnil, že pred výberovou komisiou bude uchádzač obhajovať vlastnú koncepciu a zámery pri riadení polície.



Podobné predpoklady musí spĺňať aj uchádzač o kreslo šéfa inšpekčnej služby. Okrem iného by mal mať najmenej desaťročné skúsenosti v službe kriminálnej polície alebo napríklad v inšpekčnej službe. Podľa rezortu potrebuje aj najmenej päťročnú riadiacu prax v týchto oblastiach.



Uchádzačov budú posudzovať komisie, ktorých prvé rokovania zvolá ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Členom parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť následne ministerka odporučí z vybraných kandidátov troch na post šéfa polície a troch na pozíciu šéfa inšpekcie. V prípade, že výbor neodporučí na vymenovanie žiadneho z kandidátov, rezort vyhlási nové výberové konania.



Voľba bude prebiehať s novými pravidlami. Novela zákona o Policajnom zbore podľa slov šéfky rezortu zavádza väčšiu transparentnosť do výberu nového policajného prezidenta a šéfa inšpekcie. Kandidátov budú posudzovať odborná komisia aj brannobezpečnostný parlamentný výbor.