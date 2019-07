Povinné predprimárne vzdelávanie je podľa školských odborov dobrý krok

Ako pre TASR uviedol predseda školských odborárov Pavel Ondek, všetko však bude závisieť od finančnej náročnosti, ktorá bude na pleciach miest a obcí.

Bratislava 8. júla (TASR) – Zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania je podľa Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (OZPŠaV) na Slovensku celkom dobrý krok. Ako pre TASR uviedol predseda školských odborárov Pavel Ondek, všetko však bude závisieť od finančnej náročnosti, ktorá bude na pleciach miest a obcí.



"Aj štát by sa mal postarať o to, aby to bolo finančne zabezpečené, personálne aj priestorovo," zdôraznil šéf školských odborárov. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požiadalo prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby nepodpísala novelu školského zákona, ktorá zavádza povinnú škôlku pre päťročné deti. ZMOS tvrdí, že novela porušuje Ústavu SR a spôsobuje technické problémy.



Rezort školstva pre TASR uviedol, že od zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania pre päťročné deti očakáva zlepšenie výsledkov v národných testovaniach. "Analýzy pri testovaniach dokazujú, že žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia dosahujú dlhodobo podpriemerné výsledky. Veríme, že práve deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia bude veľmi prospešné zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, a to tak z dôvodu ich prirodzenejšej socializácie, postupného odstraňovania deficitov v ovládaní kultúrnych a spoločenských konvencií, pri rozvíjaní zručností potrebných na zvládnutie samostatnosti pri obliekaní či stravovaní," priblížilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Najväčším prínosom pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia bude podľa rezortu školstva povinná účasť na predprimárnom vzdelávaní pri rozvíjaní ich komunikačných kompetencií.



Schválenie zákona o výchove a vzdelávaní, ktorý zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí pre päťročné deti, považuje splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) za obrovský úspech. "Zákon predstavuje iba základy, na ktorých treba ďalej stavať a pokračovať. Zákon je iba základná konštrukcia, ktorú musíme dotvoriť vo forme podporných opatrení. Musíme dobudovať škôlky, prijať nových učiteľov a asistentov a gradovať úsilie pri práci s rodinami. Týmito krokmi dokážeme postupne rozšíriť povinnú predškolskú výchovu vekovo smerom nadol, tak ako to majú v okolitých krajinách," poznamenal Ravasz.



Ondek vidí možný problém aj v nedostatočných kapacitách materských škôl. Podotkol, že tento problém je aj v súčasnosti, najmä vo veľkých mestách.



Novela zákona o výchove a vzdelávaní by mala nadobudnúť účinnosť v januári 2021 a vytvorí povinnosť pre každé dieťa absolvovať predškolskú výchovu. Poslanci Národnej rady SR novelu školského zákona schválili vo štvrtok 27. júna. Novela okrem iného tiež zakazuje politickú činnosť v školách a zavádza povinnosť odpisov z registra trestov pre všetkých pedagógov.