Z. Čaputová: Nenávisť môže meniť podoby, no dôsledky sú vždy rovnaké

Bratislava 8. mája (TASR) - Nenávisť síce môže meniť podoby, no dôsledky sú vždy rovnako tragické. Pri príležitosti 74. výročia ukončenia druhej svetovej vojny na to upozornila nastávajúca prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Druhá svetová vojna si podľa slov Čaputovej odniesla milióny zbytočne vyhasnutých ľudských životov. "Preto si aj dnes pripomeňme to, že na počiatku tejto najtragickejšej kapitoly novodobých dejín boli postupné narastanie nenávisti, akceptácia zovšeobecňovania ľudí na základe rasy, etnicity, náboženstva či sexuálnej orientácie a ich následná plazivá dehumanizácia," uviedla na sociálnej sieti.



V stredu si 74. výročie ukončenia druhej svetovej vojny pripomenuli aj traja najvyšší ústavní činitelia - prezident SR Andrej Kiska, predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) i predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).