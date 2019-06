Choroby, ktoré prenášajú komáre, u nás nie sú, trápia však alergikov

Slabá zima umožnila prežiť omnoho väčšej populácii tohto nepríjemného hmyzu a horúčavy, ktoré prišli naraz a opätovne, iba nahrávajú jeho množeniu.

Banská Bystrica 14. júna (TASR) – Komáre ako vysoko obťažujúci hmyz v súčasnosti trápia najmä obyvateľov západného Slovenska. Podľa odborníkov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici sa tak deje pre teplo a vlhko, aké je v týchto dňoch.



Slabá zima umožnila prežiť omnoho väčšej populácii tohto nepríjemného hmyzu a horúčavy, ktoré prišli naraz a opätovne, iba nahrávajú jeho množeniu. Konštatovala to v piatok Mária Avdičová, vedúca odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ.



"Krv nám pijú iba samičky, ale skôr, ako urobia prvý štípanec, dochádza k spáreniu so samčekom. Krv pre ne predstavuje bohatý zdroj bielkovín, ktoré potrebujú na dozretie vajíčka. Jedna samička je schopná vyprodukovať za život až 2000 ďalších komárov. Niektoré druhy kladú vajíčka v zhlukoch na hladinu, ďalšie jednotlivo, iné ich zas lepia na spodné strany plávajúcej vegetácie. Spoločnou črtou všetkých komárov je, že vajíčka kladú do vody a najlepšia je stojatá," vysvetlila Avdičová.



Podľa nej sa v týchto dňoch so stúpajúcimi teplotami a vlhkom z búrkových dažďov, vytvárajú ideálne podmienky na rozmnožovanie a plodenie ďalších generácií komárov. Keď sa voda zohreje na požadovanú teplotu, z vajíčok sa vyliahnu larvy, ktoré hneď smerujú k hladine, aby sa prvýkrát nadýchli.



Rýchlosť ich vývoja závisí od teploty vody. K rýchlemu premnoženiu komárov dochádza práve vtedy, keď daždivé počasie vystrieda náhle a výrazné oteplenie. Larva sa následne zakuklí a po dvoch – troch dňoch, keď kukla praskne, sa na hladinu vynorí dospelý jedinec.



Do hodiny sa vydáva za potravou, ktorou je na začiatku jeho života nektár rastlín, potom krv. Tento cyklus od vajíčka po dospelého komára trvá v našich podmienkach spravidla dva až tri týždne. Teplé letné počasie ho môže ešte urýchliť.



"Ľudia, ktorí majú v anamnéze alergiu, by sa mali vystríhať pobytu na miestach s výskytom komárov a ak je pobyt nevyhnutný, mali by používať vhodné oblečenie. Ďalšou možnosťou je používať repelenty a postreky tela či odevu niekoľkokrát denne opakovať," upozornila Avdičová.



"Okrem poštípania, nepríjemného svrbenia, pálenia, vyrážok, môžu komáre prenášať aj niektoré ochorenia. Našťastie, v našich oblastiach sa choroby, ktoré prenáša komár nevyskytujú.



Je pravdou, že jeden druh komára vyskytujúci sa na území Slovenska (druh Anopheles) sa podieľa na šírení malárie, tá sa však u nás už mnoho rokov nevyskytuje. Ničenie tohto hmyzu v našich oblastiach sa teda nedeje preto, že by sme chceli zabrániť prenosu chorôb, ale preto, že ich uštipnutie je rizikom pre alergikov," dodala Avdičová.