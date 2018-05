Cigaretový dym obsahuje viac ako 7000 chemických látok a zlúčenín

Epidemiologické štúdie doposiaľ dokázali kauzálny vzťah medzi fajčením tabaku a najmenej 14 rôznymi typmi zhubných nádorov.

Bratislava 31. mája (TASR) - Užívanie tabaku je podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR výrazným rizikovým faktorom viacerých zhubných nádorov a úmrtí. Cigaretový dym obsahuje viac ako 7000 chemických látok a zlúčením, z ktorých veľké množstvo sa považuje za dokázané karcinogény. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková pri príležitosti štvrtkového Svetového dňa bez tabaku.



"Epidemiologické štúdie doposiaľ dokázali kauzálny vzťah medzi fajčením tabaku a najmenej 14 rôznymi typmi zhubných nádorov. Okrem zhubných nádorov pľúc je fajčenie zodpovedné i za nádory pažeráka, hrtanu a hlasiviek, dutiny ústnej, obličiek, močového mechúra, pankreasu, žalúdka či krčka maternice. Riziko vzniku zhubných nádorov pľúc sa tiež zvyšuje i u nefajčiarov, ktorí sú vystavení účinkom pasívneho fajčenia," upozornil vedúci Odboru podpory zdravia ÚVZ SR Robert Ochaba.



Nádorové ochorenia sú po chorobách obehovej sústavy druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku s podielom 25,9 percenta. Najčastejšou príčinou úmrtí u mužov bol zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc (21,2 percenta). U žien išlo v tomto prípade o tretiu najčastejšiu príčinu úmrtí (10,9 percenta), a to po zhubnom nádore prsníka (17,1 percenta) a zhubnom nádore hrubého čreva a konečníka (13,8 percenta).



Slovensko sa nezaraďuje k európskym krajinám s najväčším počtom fajčiarov, ukázali to nedávne výsledky Eurobarometra. Najväčší počet fajčiarov hlási Grécko (42 percent), Bulharsko (39 percent) a Maďarsko (38 percent), najnižší počet Švédsko (16 percent) a Fínsko (21 percent). Slovenská a Česká republika (obe 26 percent) sú pod priemerom EÚ (29 percent). Slováci však vedú v inej oblasti prieskumu, ktorá sa týkala abstinencie od cigariet. Až 80 percent opýtaných Slovákov uviedlo, že na myšlienku skoncovania s cigaretami ich naviedla rodina, partneri či priatelia. Ich rozhodnutie však ovplyvňuje aj cena tabaku a takisto obmedzenia súvisiace s fajčením na verejných miestach.



"Zákon o ochrane nefajčiarov priniesol zmeny týkajúce sa reštaurácií, oddelili sa fajčiarske časti priestoru. Súčasne sa tým vytvoril v reštauráciách priestor pre nefajčiarov. Dlhodobá snaha uplatňovať vyvážený a citlivý prístup pre obe skupiny obyvateľov je správnou cestou, aj keď stále je priestor na zlepšovanie. Radikálne zákazy a príkazy však nie sú riešením. Naše právne normy sú dostatočné a priaznivé výsledky prináša i pomoc odborníkov v poradenských a liečebných centrách," dodal hlavný hygienik SR Ján Mikas. ÚVZ SR informoval, že pomôcť ľuďom v závislosti od fajčenia môže v špecializovaných poradniach, ktoré sa nachádzajú vo všetkých krajoch alebo v základných poradniach zdravia pri 36 regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.



Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku pripravil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave od 8.00 do 14.00 h v poradni zdravia viaceré aktivity. Medzi ne patrí napríklad meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu. Fajčiarom poskytnú aj poradenstvo pri odvykaní od fajčenia.