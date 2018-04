Hygienici varujú pred touto nebezpečnou farbou a gélmi na vlasy

Nachádzajú sa v nich totiž látky, ktoré v kozmetike nemajú čo hľadať.

Bratislava 25. apríla (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje ľudí pred nebezpečnou kozmetikou. Ide o hennu farbu na vlasy a gél na vlasy. Nachádzajú sa v nich totiž látky, ktoré v kozmetike nemajú čo hľadať, upozornili hygienici.



"Výrobky sa môžu nachádzať aj na Slovensku," informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas z ÚVZ. Produkty nahlásili do rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky (RAPEX) kontrolóri v Českej republike a Nemecku.



Henna farba na vlasy Kali Mehandi Henna hair dye značky Black Rose je pôvodom z Indie, ide o tmavozelený prášok v plastových vrecúškach, ktoré sú v kartónovom obale - výrobná dávka: batch3486 (Mfg. Date 11/2016, Exp. Date 10/2018), čiarový kód: 815865000412.



Gél na vlasy Modelujacy zel do wlosów značky editt je pôvodom z Poľska, je v plastových nádobách v rôznych farbách, ide o výrobcu Editt Cosmetics – výrobná dávka: number partii: 04160226, 12. 2019, 5904215400226.



Značky editt je aj ďalší gél na vlasy, ktorý obsahuje nevhodné kozmetické zložky, gél má názov WITH PRO-VITAMIN B5 – výrobná dávka: 12166747, 06.2019, 5 904215 406747.