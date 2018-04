Ľudia si pripnutím žltého narcisu pripomenú pacientov s rakovinou

Cieľom Dňa narcisov nie je iba finančná podpora, ale upozorňuje aj na výskyt tohto ochorenia.

Bratislava 13. apríla (TASR) – Ulice Slovenska v piatok zaplnia dobrovoľníci Ligy proti rakovine (LPR), ktorí budú zbierať financie na pomoc ľuďom s rakovinou. Cieľom Dňa narcisov nie je iba finančná podpora, ale upozorňuje aj na výskyt tohto ochorenia. Pripnutím žltého narcisu ako symbolu nádeje na odev tak možno vyjadriť solidaritu so všetkými, ktorí s týmto ochorením zápasia.



V uliciach miest a obcí po celej krajine sa bude nachádzať takmer 16.000 dobrovoľníkov. Tým ľuďom, ktorí sa do zbierky zapoja, za ľubovoľný finančný príspevok pripnú dobrovoľníci symbol nádeje a prejavu solidarity - žltý narcis. Zbierku možno podporiť aj iným spôsobom. Do piatku 20. apríla môže záujemca poslať peniaze na účet zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454 či SMS na číslo 848 v sieti všetkých mobilných operátorov. Cena jednej SMS sú tri eurá. Okrem toho môžu záujemcovia vykonať aj online platbu cez darcovský portál či za príspevok získať virtuálny narcis na webe zlavadna.sk.



Dobrovoľníci v uliciach budú mať tyrkysovo-modré tričká s logom LPR na chrbte. Na ľavej strane prednej časti trička budú mať identifikátor dobrovoľníka s nápisom "Dobrovoľník DN 2018" a označenie s číslom. "V rukách budú držať papierovú pokladničku tmavožltej farby s textom Deň narcisov, 13. 4. 2018, #chcempomahat. Pokladnička bude prelepená ochrannými prvkami a bude mať číslo registrácie zbierky vydané ministerstvom vnútra," priblížila PR manažérka LPR Natália Špesová. Narcisy budú žltej farby s jemným oranžovým stredom so zeleným papierovým štítkom, na ktorom je napísané "22. ročník a rok 2018".



Vlani sa vyzbieralo v uliciach vyše 942.856 eur. "Viac ako 914.635 eur sme počas uplynulého roka použili na zastrešenie a realizáciu psychosociálnych projektov pre onkologických pacientov, na podporu výskumu, nemocničných a zdravotníckych zariadení, no v neposlednom rade aj na podporu informovanosti o prevencii a zdravom životnom štýle," uviedla Špesová. Na Slovensku podľa jej slov pribudne každoročne okolo 34.000 ľudí s touto diagnózou.



Deň narcisov sa prvý raz konal 21. marca 1997 v šiestich slovenských mestách v obchodných domoch jedného, v súčasnosti už obchodného reťazca. Už vtedy dobrovoľníci chodili s pokladničkami, do ktorých ľudia vkladali príspevky, za čo dostali žltý - živý alebo umelý - narcis a brožúrky o onkologických ochoreniach i možnostiach prevencie.



Vo svete sa akcia na podporu boja proti nádorovým ochoreniam prvýkrát uskutočnila v roku 1987 v Írsku. Odvtedy si podujatie získavalo presvedčenie a srdcia mnohých ľudí po celom svete. Vyjadrením boja proti rakovine sa stal žltý narcis.