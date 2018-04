Medikom roka sa stal Lukáš Urban, študent lekárskej fakulty v Martine

Medik roka je odborná súťaž pre študentov 5. a 6. ročníka lekárskych fakúlt. Budúci lekári v odbore všeobecné lekárstvo si v nej mohli preveriť a zmerať svoje teoretické aj praktické poznatky.

Michalovce 15. apríla (TASR) - Víťazom štvrtého ročníka súťaže Medik roka sa v nedeľu stal 25-ročný Lukáš Urban z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Martine. Celkovo 20 finalistov cez víkend súťažilo v praktických i teoretických úlohách na pôde michalovskej nemocnice. Za sieť nemocníc Svet zdravia, ktorá súťaž organizuje, o tom TASR informovala Jana Fedáková.



Medik roka je odborná súťaž pre študentov 5. a 6. ročníka lekárskych fakúlt. Budúci lekári v odbore všeobecné lekárstvo si v nej mohli preveriť a zmerať svoje teoretické aj praktické poznatky v rámci odborných workshopov a v praktických podmienkach skutočnej nemocnice.



Víťaz tohtoročnej súťaže plánuje aktuálne dopísať diplomovú prácu, dokončiť školu a následne sa naplno venovať medicíne. "Chcel by som byť kardiológ a ostať pracovať na Slovensku," uviedol Urban, ktorý získal hlavnú finančnú výhru v hodnote 3000 eur.



Na druhom mieste sa umiestnila Simona Bašová, študentka Lekárskej fakulty (LF) UK v Bratislave a na treťom Veronika Kissiová z LF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. V špeciálnej kategórii zdravotnej poisťovne Dôvera vyhral študent LF UK Kamil Kopčík. Všetci finalisti získali od organizátora ponuku garantovaného pracovného miesta.



V rámci praktických medicínskych workshopov mali finalisti možnosť vyskúšať si na špeciálnom trenažéri laparoskopickú operáciu brucha s moderným inštrumentáriom i kolonoskopiu. Trénovali aj napríklad resuscitáciu a intubáciu novorodenca a tiež to, ako viesť spontánny pôrod. Počas finále boli vtiahnutí do nimi nečakanej nasimulovanej situácie, kedy museli rýchlo reagovať a postarať sa o rodičku tesne pred pôrodom.



"Medici mali aj tento rok možnosť vyskúšať si súťažiť v takých praktických disciplínach, s ktorými sa počas výuky bežne nedostanú do kontaktu. Dozvedeli sa tiež zaujímavé teoretické fakty z oblastí, ktoré sa štandardne na lekárskych fakultách nespomínajú. Súťaž však každý rok organizujeme nielen preto, aby sme medikom povedali viac o trendoch v modernej medicíne, ale aj preto, aby sme sa od nich dozvedeli, v čom vidia problémy v zdravotníctve, aké sú ich priority a názory," uviedol generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare Vladimír Dvorový.