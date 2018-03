Rezort zdravotníctva kritizuje časť reformy SaS

Nepáčia sa mu úpravy vstupu zdravotných poisťovní na trh.

Bratislava 27. marca (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR kritizuje časť reformy SaS. Najsilnejšia opozičná strana v nej navrhuje jednoduchšie podmienky pre vstup zdravotných poisťovní na slovenský trh, je za to, aby sa základné imanie pri ich vzniku znížilo z približne 17 miliónov na milión eur.



"Povinnosť štátu zabezpečiť prístup k zdravotnej starostlivosti je povinnosťou, ktorá vyplýva z Ústavy SR a výška základného imania navrhovaná stranou SaS je nepostačujúca," tvrdí rezort zdravotníctva. Hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová vysvetľuje, že takmer 17 miliónová výška základného imania je primeraná "vzhľadom na to, s akými finančnými prostriedkami zdravotné poisťovne hospodária".



SaS takisto navrhuje transformáciu veľkých univerzitných a štátnych nemocníc na akciové spoločnosti, je za to, aby sa takéto zdravotnícke zariadenia podrobili tvrdým rozpočtovým opatreniam, potom pre ne navrhuje hľadať nových vlastníkov či prevádzkovateľov, "čo zabezpečia efektívny chod".



"Nie je podstatná samotná právna forma, ale spôsob a princípy riadenia organizácií," reaguje Eliášová. Hovorí, že rezort zriadil za účelom efektívneho riadenia Úrad pre riadenie podriadených organizácií. "A do riadenia nemocníc implementovalo prvky, ktoré fungujú v obchodných spoločnostiach ako Radu riaditeľov či Dozorné orgány," vysvetlila hovorkyňa s tým, že cez Radu riaditeľov sa prinieslo do nemocníc viac kontroly.



"A tvorba pravidiel na obmedzenie zisku zdravotných poisťovní je úloha zahrnutá aj v programovom vyhlásení vlády," reaguje MZ na návrh SaS, ktorá by pri vyplácaní zisku takisto upravila podmienky. "Zámerom je v budúcnosti hodnotiť zdravotné poisťovne podľa toho, ako si plnia svoje povinnosti z hľadiska kvalitatívnych ukazovateľov, ktoré dosahujú – napríklad z pohľadu odvrátiteľnej úmrtnosti, chorobnosti a podobne," povedala Eliášová s tým, že podľa úspešnosti ukazovateľov by mala zdravotná poisťovňa priznanú istú odmenu.



MZ tvrdí, že robí úpravy aj vo vzdelávaní zdravotníkov, o nutnej zmene v tejto oblasti hovorila aj SaS. "Urobili sa viaceré zmeny v povolaní lekár, napríklad optimalizácia špecializačných odborov u lekárov na základe požiadaviek aplikačnej praxe, vypustili sa špecializačné odbory, o ktoré nie je dlhodobo záujem, prípadne išlo o prílišnú atomizáciu odborov, rozširuje sa zoznam špecializačných odborov," vymenovala Eliášová.