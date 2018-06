Nemocnice platia za upratovanie málo, sťažuje sa upratovacia firma

ČaSS chce, aby sa vláda a vedenia nemocníc zastali práv upratovačiek a zamestnancov upratovacích servisov.

Bratislava 18. júna (TASR) - Jeden z poskytovateľov upratovacích služieb kritizuje ceny, ktoré jej platia štátne nemocnice. Spoločnosť ČaSS poukazuje, že nie je možné nemocnice upratovať s cenami na úrovni spred roka 2010. Ministerstvo zdravotníctva oponuje, že ceny priebežne rastú.



"Nie je akceptovateľné, aby s neustálym nárastom cien a miezd sa ceny za tieto služby vo verejných obstarávaniach znižovali. Otvorene tvrdíme, že takéto praktiky poukazujú na neprofesionálny prístup a hazardovanie s ľudským zdravím," uviedol Miloš Petráš, hovorca spoločnosti. Tá je na trhu od roku 1991 a má 850 zamestnancov.



ČaSS chce, aby sa vláda a vedenia nemocníc zastali práv upratovačiek a zamestnancov upratovacích servisov. "Postupujte v súlade so zákonmi platnými na Slovensku a priznajte im nárok aspoň na minimálnu mzdu, zohľadnením navýšenia ceny práce do ceny služby," tvrdí.



Spoločnosť musela podľa Petráša v snahe o dodržanie zákonných nariadení pri zvyšovaní cien a náraste minimálnej mzdy pristupovať k racionalizačným opatreniam, čo však už ďalej nejde. "Atribút najnižšej ceny nemôže byť prvoradým a niekedy aj jediným ukazovateľom kvality týchto služieb. Je to hazard so zdravím pacienta," doplnil.



Ministerstvo zdravotníctva nesúhlasí, že nemocnice platia za upratovacie služby už roky rovnaké sumy. "Náklady na tieto služby v zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti priebežne rastú, predovšetkým s prihliadnutím na rast minimálnej mzdy," reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



Vysvetlila, že ministerstvo aj prostredníctvom Úradu pre riadenie podriadených organizácií kladie maximálny dôraz na hospodárne nakladanie s verejnými financiami. "S týmto zámerom sú stanovené maximálne ceny, za ktoré možno upratovacie služby v nemocniciach obstarať. Všetky aktuálne platné ceny za upratovacie, ako aj iné služby, sú výsledkom riadneho procesu verejného obstarávania a dodávatelia k nim pristupujú dobrovoľne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi," zhrnula Eliášová.