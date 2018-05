Nemocniciam s rekordnými dlhmi pomôže oddlžovanie

Do procesu sa zapojilo 29 zdravotníckych zariadení.

Bratislava 5. mája (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva si je podľa svojej hovorkyne Zuzany Eliášovej vedomé situácie, v ktorej sa pre dlhy nachádzajú zdravotnícke zariadenia. Nemocniciam má s rekordnými dlhmi opäť pomôcť oddlžovanie, na ktoré pôjdu stovky miliónov eur. Proces sa už začal, do oddlžovania sa zapojilo 29 zdravotníckych zariadení.



"V porovnaní s predchádzajúcimi typmi oddlžení má táto koncepcia presné pravidlá a podmienky pre nemocnice, ktoré chcú byť oddlžené. Bude realizované prostredníctvom viacerých etáp a nevyhnutnou podmienkou budú ozdravné plány a dozorné orgány, ktoré majú kontrolné funkcie. Nemocnice budú povinné tieto pravidlá akceptovať a dodržať. Ide teda o to, aby nemocnice mali jasné podmienky a ich zainteresovanosť na systéme oddlžovania bola aktívna," uviedla Eliášová.



Poukázala, že základnými princípmi oddlženia sú rovnaký prístup a zaobchádzanie pre všetkých, dobrovoľnosť na strane dlžníka a na strane veriteľa transparentnosť. "Vyrovnávanie dlhov nemocníc, ktoré vznikli do konca roka 2016, nebude automatické," upozornila.



Pri porušení dohôd prídu sankcie. "Plnenie ozdravných plánov na obdobie piatich rokov bude kontrolovať ministerstvo zdravotníctva. Napríklad štát nemocniciam, ktoré by chceli špekulovať, už nedá možnosť čerpať ďalšie financie na oddlžovanie, môže iniciovať i zmenu štatutárneho orgánu, hrozí aj pokuta za porušenie zmluvy," vysvetlila Eliášová.



Do oddlžovania mali možnosť zapojiť sa všetky slovenské nemocnice (štátne aj neštátne), použije sa na ne najviac 585 miliónov eur zo štátnych aktív. Štát má naplánované tri etapy oddlžovania, najprv sa vyplatia staršie dlhy. V prvom kole nemocnice ešte nemusia plniť ozdravné plány. V druhej etape, ktorá by mala prebehnúť tiež tento rok, ich už však plniť musia. Tretiu etapu štát naplánoval na rok 2019.



Nemocnice najviac dlhujú dodávateľom za špeciálny zdravotnícky materiál, ktorí koncepciu oddlženia ministerstva zdravotníctva odmietli, a Sociálnej poisťovni. Dodávatelia označili koncepciu za diskriminačnú, upozornili, že vláda nezohľadnila žiadne ich pripomienky a obrátili sa na Ústavný súd SR.