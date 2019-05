Zdravie: O schizofrénii stále koluje veľa mýtov, tvrdí odborníčka

Schizofrénia je závažná porucha činnosti mozgu, ktorá sa objavuje najčastejšie v produktívnom veku. Ide o jednu z dvadsiatich najčastejších príčin zdravotného obmedzenia na svete.

Bratislava 28. mája (TASR) – Schizofréniou na Slovensku trpí približne 50.000 ľudí a koluje o nej množstvo mýtov. Najčastejším je, že ľudia so schizofréniou majú rozdvojenú osobnosť. "Ľudia s týmto ochorením sa nesprávajú ako dve rôzne osobnosti," hovorí predsedníčka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti a hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor psychiatria Ľubomíra Izáková. "Schizofrénia sa najčastejšie prejavuje tým, že chorí strácajú kontakt s realitou a vnímajú neexistujúce veci, ktorým bez pochybností veria," vysvetľuje. Skreslený obraz o schizofrénii podľa nej tiež podporuje častý mýtus, že ľudia, ktorí ňou trpia, sú extrémne agresívni a nebezpeční.



Kampaň "Neprežívaj. Ži.", ktorej odborným garantom je Slovenská psychiatrická spoločnosť, sa snaží búrať predsudky o tejto chorobe a upozorňovať na význam vhodnej a dlhodobej liečby. Prostredníctvom informatívnej webovej stránky šíri nielen povedomie o ochorení, ale aj praktické informácie pre pacientov a príbuzných.



Schizofrénia je závažná porucha činnosti mozgu, ktorá sa objavuje najčastejšie v produktívnom veku. Ide o jednu z dvadsiatich najčastejších príčin zdravotného obmedzenia na svete. Medzi jej najčastejšie príznaky patrí napríklad to, že sa chorí uzatvárajú do seba, odcudzujú sa svojmu prostrediu, často pociťujú strach, chaos, stiesnenosť a stratu kontroly.



Dôležitým cieľom kampane je tiež poukázať na význam správnej liečby. "Najdôležitejším pravidlom liečby je, aby pacient liečbu neprerušoval, alebo predčasne neukončil, čo sa však stáva často. Práve to je najčastejšou príčinou relapsu, teda návratu ochorenia," vysvetľuje Izáková. Dopĺňa, že v minulosti bolo liekov na schizofréniu veľmi málo a ich účinnosť bola obmedzená. Dnes už existujú moderné lieky, ktoré pri pravidelnom, neprerušovanom užívaní dokážu pacientovi zabezpečiť relatívne bežný život.



Najúčinnejšou liečbou, ktorú podľa odborníčky ponúka súčasná medicína, je kombinácia liekov so psychoterapiou a rehabilitačnou liečbou. "Hoci na Slovensku existuje štandardný diagnostický a liečebný postup, ako liečiť chorého so schizofréniou, každý pacient musí byť posúdený individuálne," pripomína Izáková.



Schizofréniou trpí aj spevák zo šou The Voice Daniel Kapitán. "Začalo sa to prejavovať tak, že bol dosť hyperaktívny, stále ho to ťahalo von. Nespával a mal veľmi veľa energie," rozpráva je sestra Romana. Po dvoch rokoch liečby by podľa nej ľudia v Danielovom okolí ani nepovedali, že je chorý. "Po tom, ako liečba začala účinkovať, sa veci zmenili k lepšiemu. Teraz má viac kamarátov ako ja. Takže neprežíva, žije," hovorí a dopĺňa, že je dôležité, aby človek so schizofréniou liečbu nevynechával. Vtedy môže žiť život.



K združeniam, ktoré poskytujú podporu ľuďom so schizofréniou, ich príbuzným a priateľom, patrí aj združenie Krídla. Rehabilitačné centrum Krídla pomáha predovšetkým ľuďom s diagnostikovanou schizofréniou. Poskytuje bezpečné prostredie pre obnovu ich psychického zdravia a je odrazovým mostíkom k návratu do spoločnosti. "Snaží sa prostredníctvom pestrého spektra poskytovaných terapií a aktivít vrátiť návštevníkom čo najviac pôvodných schopností, emotívnych zážitkov, záujmov a kontaktov, o ktoré ich porucha dočasne obrala," vysvetlila psychiatrička Eva Janíková, ktorá odborne vedie program a liečbu v Krídlach. "Spolupráca s rodinnými príslušníkmi a individuálne terapeutické plány sú súčasťou komplexného prístupu k liečbe," doplnila.