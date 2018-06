Pacientov so svalovou dystrofiou môžno finančne podporiť v zbierke

Na potrebu pomôcť týmto ľuďom poukazuje opäť kampaň Belasý motýľ, zbierka sa v piatok koná na desiatkach miest.

Bratislava 8. júna (TASR) - Slováci môžu vo verejnej zbierke finančne podporiť muskulárnych dystrofikov. Odkázaní sú na pomoc druhej osoby, pretože ich svaly sa stávajú bezvládnymi. Na potrebu pomôcť týmto ľuďom poukazuje opäť kampaň Belasý motýľ, zbierka sa v piatok koná na desiatkach miest.



"Vyjdeme do ulíc približne v 60 slovenských mestách a dedinách my, ľudia so svalovou dystrofiou s dobrovoľníkmi, aby sme sami informovali verejnosť o našom ochorení a živote s touto ťažkou chorobou. V uliciach svojich bydlísk budeme rozdávať symbol ochorenia – belasé motýliky a informačné letáčiky. Motýľ je symbol ľudí so svalovou dystrofiou. Vyjadruje našu túžbu po slobodnom pohybe a zároveň našu krehkosť," hovorí Jozef Blažek z Organizácie muskulárnych dystrofikov (OMD) v SR.



Ľudia môžu pacientov s ochorením podporiť a prispieť do prenosných pokladničiek. Každý dobrovoľník s pokladničkou bude mať evidenčnú kartičku dobrovoľníka so svojim číslom, s číslom registrácie zbierky a kontaktom na organizátora. Výnos zbierky je určený na doplatky za kompenzačné pomôcky pre chorých, ktoré sú finančne náročné.



Výťažok sa preto používa na doplatenie na pomôcky, ako najmä zdviháky, elektrické vozíky, špeciálne mechanické vozíky, elektrické postele, špeciálne sedačky, odsávačky hlienov, centrály elektrickej energie a iné špecifické pomôcky. "Doteraz sme z verejnej zbierky Belasý motýľ pomohli v 569 prípadoch v celkovej sume 303.063 eur," priblížil Blažek.



Svalových dystrofikov tiež možno podporiť poslaním darcovskej SMS v hodnote dve eurá s textom DMS MOTYL na číslo 877. Rovnako sa dá prispieť priamo na účet zbierky SK2211000000002921867476, prípadne on-line cez web www.belasymotyl.sk. Tam možno nájsť aj informácie o použití vyzbieraných prostriedkov.