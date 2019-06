Podľa RÚVZ nie je dôvod na paniku zo západonílskej horúčky

Podľa Jany Kerlik z odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ sa západonílska horúčka vyskytuje celosvetovo.

Banská Bystrica 24. júna (TASR) – Články o západonílskej horúčke, ktoré nedávno publikovali niektoré médiá s tým, že ide o smrteľný vírus ohrozujúci turistov cestujúcich do Grécka, majú tendenciu šíriť paniku. Tvrdia to odborníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.



"Západonílska horúčka je vírusové ochorenie prenášané komármi. Tak ako u nás kliešte prenášajú vírus kliešťovej encefalitídy, v Grécku komáre prenášajú vírus západonílskej horúčky. V prípade oboch vírusov sa z dvoch tretín ochorenie vôbec neprejaví. Asi v 20 percentách prípadov má ochorenie príznaky podobné chrípke - teplota, bolesti hlavy či únava. Áno, vírus môže mať fatálne následky, ale to len u menej ako jedného percenta prípadov, ktoré sa týkajú najmä rizikových skupín, teda vek vyšší nad 50 rokov, oslabená imunita či pridružené ochorenia. V daných prípadoch sa ochorenie prejaví ako zápal mozgu - encefalitída či meningitída," informovala v pondelok Jana Kerlik z odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ.



Podľa nej sa západonílska horúčka vyskytuje celosvetovo. V Európe bolo najviac prípadov hlásených minulý rok v Grécku, Taliansku, Srbsku, Rumunsku, Maďarsku. Prípady boli hlásené tiež v susednom Rakúsku a Českej republike. Na Slovensku bol vírus západonílskej horúčky zachytený u komárov, vtákov a koní. Je predpoklad, že vírus infikoval i ľudí, ochorenie sa však na Slovensku zatiaľ nediagnostikuje. Podľa Európskeho centra pre kontrolu ochorení neboli v Európe tento rok hlásené zatiaľ žiadne prípady.



"V prípade ochorenia neexistuje špecifická liečba a ani očkovanie tak, ako pri kliešťovej encefalitíde. Ochrana spočíva v individuálnom chránení sa pred poštípaním. V čase výskytu komárov sa odporúča nepoužívať intenzívne osvetlenie, nosiť vhodný odev s dlhými rukávmi, nohavicami, ponožkami, na nezakryté časti tela používať repelenty. Vhodné je tiež brániť vniknutiu komárov do miestnosti, či už cez sieťky na oknách, dverách a likvidovať komáre, ako aj ich potenciálne liahniská, ktorými sú miesta so zadržiavaním vody ako črepníky, vedrá, krhly s vodou," konštatovala Kerlik.