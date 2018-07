Preukazy poistenca začnú nahrádzať elektronické občianske preukazy

Pacient sa tak u lekára po novom preukáže občianskym preukazom s elektronickým čipom, lekár na jeho identifikáciu použije čítačku.

Bratislava 3. júla (TASR) - Zdravotné poisťovne už nebudú od júla v zmysle platnej legislatívy vydávať klasické preukazy poistencov tým, ktorí majú občiansky preukaz s elektronickým čipom. Informovala o tom výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní (AZP) SR Katarína Kafková.



„Dotkne sa to poistencov, ktorí vlastnia občiansky preukaz s elektronickým čipom a ktorí sa vrátia zo zahraničia a prihlasujú sa vo svojej zdravotnej poisťovni. Tiež tých, ktorí preukaz poistenca stratili, majú ho poškodený, alebo im bol odcudzený, ale aj tých, ktorí sa rozhodnú zmeniť zdravotnú poisťovňu k 1. januáru 2019, alebo u ktorých sa zmenili ich identifikačné údaje," vysvetlila Kafková. U ostatných zostávajú vydané preukazy naďalej v platnosti.



Pacient sa tak u lekára po novom preukáže občianskym preukazom s elektronickým čipom, lekár na jeho identifikáciu použije čítačku. Nie je podmienkou mať na občianskom preukaze aktivovaný elektronický podpis. Rovnaký postup platí aj v lekárňach a nemocniciach.



"Ak by sa však poistenec stretol s istými komplikáciami u svojho lekára, v lekárni alebo v nemocnici, stále môže svoj poistný vzťah preukázať aj európskym preukazom zdravotného poistenia, ktorý je rovnocennou náhradou klasického preukazu poistenca. Takýto postup je bežný aj v iných krajinách. Napríklad v Českej republike klasické preukazy poistencov vôbec nevydávajú a v plnej miere využívajú len európske preukazy zdravotného poistenia," zhrnula Kafková.



V rámci elektronického zdravotníctva, ktoré sa naostro spustilo tento rok, nemajú pacienti žiadne povinnosti. Pokiaľ nemajú elektronický občiansky preukaz s elektronickým čipom, môžu používať na svoju identifikáciu preukaz poistenca a rodné číslo. Prechodné obdobie, dokedy bude tzv. duálny režim, bude do konca roku 2021.