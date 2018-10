Pri Crohnovej chorobe je najdôležitejšie mať informácie

Pacienti sa z nej liečia rôzne, avšak ochorenie je stále evidované ako chronické, teda také, z ktorého sa nedá úplne uzdraviť.

Bratislava 20. októbra (TASR) – Zápalové ochorenie čriev Crohnova choroba stále nemá jasne určenú príčinu. Pacienti sa liečia rôzne, avšak ochorenie je stále evidované ako chronické, teda také, z ktorého sa nedá úplne uzdraviť. "Ak však pacienti majú relevantné odborné informácie, podľa ktorých postupujú, ich kvalita života sa môže významne zvýšiť," povedala pre TASR Veronika Ivančíková z pacientskej organizácie Slovak Crohn Club (SCC), ktorá združuje ľudí s črevnými ochoreniami Crohnova choroba a ulcerózna kolitída.



Za hlavnú príčinu Crohnovej choroby odborníci považujú abnormálnu reakciu imunity organizmu, ktorá vedie k zápalu. Môže byť podmienená geneticky, SCC však uvádza, že nie je veľká šanca preniesť na dieťa dispozíciu na chronické zápalové ochorenie čriev. Podľa Ivančíkovej pri vzniku ochorenia zavážia aj bakteriálne alebo vírusové infekcie, životospráva a psychický stres.



Prvými príznakmi choroby môžu byť časté hnačky, bolesti brucha, krvácanie z konečníka, horúčky či nechutenstvo. "Pacientov by mal ich všeobecný lekár v prvom rade poslať ku gastroenterológovi, ktorý rozhodne o ďalších odborníkoch, u ktorých by mal byť človek sledovaný," zdôraznila Ivančíková. Podľa priebehu či závažnosti ochorenia môže pacient navštevovať chirurga, dermatológa, reumatológa, prípadne psychológa.



Pri liečbe sa využívajú rôzne druhy udržiavacích liekov, napríklad imunosupresíva, teda lieky potláčajúce imunitné reakcie, antibiotiká, kortikoidy, biologické alebo biosimilárne liečivá. "Každému vyhovuje iná liečba," hovorí Ivančíková. "Biologická liečba je momentálne jedna z najúčinnejších, ale je zároveň najnákladnejšia. Najnovšie formy sú biosimilárne lieky, ktoré majú podobné zloženie a účinnosť ako biologické lieky, ale sú lacnejšie. Pre každého pacienta doteraz liečeného biologickou liečbou však nemusia byť rovnako vhodné," doplnila. V niektorých prípadoch treba črevo aj operovať.



Okrem liekov musia pacienti s črevným ochorením vynakladať viac peňazí aj na vhodné jedlo. "Často potrebujeme diétnu stravu, prípadne netolerujeme rôzne zložky potravy, ktoré musíme vyradiť z jedálnička a nahradiť niečím iným," priblížila pacientka.



Ľudí s Crohnovou chorobou najviac obmedzujú nepredvídateľné bolesti brucha a časté hnačky, ktoré podľa Ivančíkovej pacienta môžu odstaviť od pracovného i spoločenského života. "Niektorí pacienti majú dokonca vývody či stómie a nemusia sa s nimi cítiť komfortne pred priateľmi, prípadne pri sexuálnom styku." Zdravotné problémy ovplyvňujú aj psychiku a niektorí pacienti majú úzkosti a depresie.



SCC spolupracuje s lekármi i Ministerstvom zdravotníctva SR. Pre pacientov pravidelne organizuje konferencie a edukačné popoludnia, aby sa dozvedeli nové poznatky a rady lekárov. "Zástupcovia nášho združenia sa zúčastňujú stretnutí organizácií z rôznych krajín sveta a tak sa navzájom inšpirujeme a posúvame dopredu," uviedla Ivančíková. SCC vydáva aj vlastný klubový časopis a spolupracuje na vydaniach odborných publikácií o zápalových črevných ochoreniach. Každý rok si pacienti môžu oddýchnuť na rekondičnom pobyte v horách, prípadne deti v detskom tábore.



"Združujeme asi 250 pacientov, ale postupne pribúda čoraz viac sledovateľov a podporovateľov, čomu sa úprimne tešíme," hovorí Ivančíková. Podľa jej informácií je na Slovensku asi 14.000 pacientov so zápalovými črevnými ochoreniami, preto chcú v združení pomáhať čoraz väčšiemu počtu ľudí, sprostredkovať informácie a vytvárať priestor, kde sa môžu deliť o svoje skúsenosti. Crohnovou chorobou trpia napríklad aj speváčka Anastacia či herečka Shannen Doherty.